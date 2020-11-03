【樂園露營】海洋公園「星夜高峰Glamping」今日下午4時開賣　不足1小時即售罄

▲ 海洋公園推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」。 （圖片由海洋公園提供）

海洋公園推出園內露營體驗「星夜高峰Glamping」 ，今日（3日）下午4時起接受報名，但開賣不足1小時，官網已顯示8個兩日一夜的活動日，已全部售罄。

▲ 官網顯示活動已全部售罄。（海洋公園官網截圖）

▲ 官網顯示活動已全部售罄。（海洋公園官網截圖）

海洋公園「星夜高峰Glamping」於11月20日至12月13日期間的指定周五至日舉辦，於園內「高峰樂園纜車廣場 」感受露營體驗，市民今日（3日）下午4時起經公園官網報名。TOPick記者今日（3日）下午約4時45分登入官網了解，發現活動日提供的所有日子一度列為「售罄」。

「星夜高峰Glamping」兩日一夜活動除了可玩園區景點外，更可欣賞日出﹑行南朗山﹑跟海獅見面等，每個帳篷收費2,800元，最多4人同行，包含4人的兩天標準入場門票﹑早及晚餐等。活動提供的帳篷備有空調、基本傢俬、風扇、迷你冰箱及充電插頭等設施，園方亦會提供淋浴設施。更多收費及行程詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩