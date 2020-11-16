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【TOPick診症室】人工受孕易懷多胞胎　婦產科醫生解構多胎症及減胎手術風險

社會 12:13 2020/11/16

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中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊表示，多胞胎大多因人工受孕引致。

懷孕本來是一件幸福事，但若果是懷多胞胎，對孕婦及胎兒都會帶來風險。中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊表示，多胞胎大多因人工受孕引致，若胎兒出現結構或基因異常情況，孕婦就需要做減胎手術，以免危及其他胎兒性命。

多胞胎即是孕婦懷有多於一個BB，可以是2個、3個、甚至4至5個亦可以。梁德楊指出多胎症主要因孕婦在進行人工受孕時，為求增加其成功率，而在體內擺放多個胚胎，或一個胚胎自然分裂多個而致。

由於多胞胎會令孕婦較易患上妊娠性血壓高病、糖尿病，BB亦或會出現早產、有結構異常或基因異常等，孕婦往往因而需要進行減胎手術，確保胎兒順利出世。梁德楊說，不是每個懷多胞胎的孕婦都需要減胎，醫生會視乎胎兒的健康情況而決定。

現時的減胎手術會因應BB的情況而決定所施的手術方式，若BB屬於個別獨立的胚胎，醫生會為BB注射氯化鉀，氯化鉀在安樂死中為一個常用的方法。當醫生將氯化鉀注射到BB的心臟時，心臟就會馬上停頓；若BB是屬於一個分裂出來的胚胎，就需要用其他方式，否則很大機會會影響到其他BB。

中大醫學院婦產科學系系主任梁德楊。（黃建輝攝）

那麼是用甚麼方式呢？梁德楊指出，以往醫生會選擇利用一個較粗的鉗，將BB的臍帶夾斷，並將血管電至燒焦，令血液不可再流到臍帶，惟因電鉗較粗，對胎兒的風險較大，故以較幼細的「射頻針」代替。醫生利用儀器，在BB肚臍對下的位置，將血管電至燒焦，從而分隔正常與不正常的胚胎，有關做法相對安全，對孕婦的影響亦較低。

梁德楊稱，在臨床上曾遇過因人工受孕而懷有5胞胎的個案，該名孕婦在外地做了人工受孕，惟出現多胞胎，回港後亦要求做減胎手術。至於如何選擇哪個BB需要減胎呢？他就指，最重要是視乎嬰兒的健康狀況，若BB有不健康的情況就一定要做，但所有BB都十分健康，醫生先選擇較易施行手術的胚胎，而不幸離世的胎兒會在正常BB足月出世時連同胎盤一併排出。

當父母知道小生命因有異常而需做減胎手術，心情難免會有不捨，但若遲遲不做手術亦會影響其他健康BB。梁德楊提到，臨床上遇過一名懷有單卵雙胞胎的孕婦，其胎胚是由一個分裂成兩個，但因分裂不平均，導致一個正常發育，另一個發育受限，或會因而宮內死亡。

父母因捨不得失去BB而猶豫不決，導致其中一個BB在宮內死亡，而本來正常發育的BB亦出現貧血或腦部受損的現象。

對於人工受孕而引致有不健康的多胞胎，最終需做減胎手術，他認為有關做法並不道德，因本港的只容許每次擺放一粒或兩粒胚胎到子宮內，但外地的醫生為增加成功率而多放幾個胚胎，希望有一至兩粒會「中」：

如果你有5粒胚胎都可以順利生長得到的話，那就是健康的胚胎，理應生完一個再擺，不要浪費了它。

詳情內容，密切留意11月16日星期一晚10時的《TOPick診症室》

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記者：郭詩詩

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