  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (週二) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店下午茶】嘉里夥法國香水品牌推冬戀high tea　可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品

休閒消費 18:03 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

法國香水品牌Atelier Cologne聯乘香港嘉里酒店大堂茶座推出「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶。（官方圖片）

常說食物最重要是色、香、味俱全，今次嘉里酒店推出的「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶就絕對是香氣四溢，因為香味不僅來自食物，更來自法國香水品牌Atelier Cologne的香氛，大廚更以香水內的天然成份配合各種節日食材入饌，是味覺及嗅覺的享受。

法國香水品牌Atelier Cologne聯乘香港嘉里酒店大堂茶座於11月16日至12月31日推出「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶，以其經典的系列為創作靈感，以香水內的天然成份配合各種節日食材入饌，巧手創作出一系列精緻的冬日下午茶美點。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

酒店糕餅團隊取材自Atelier Cologne4款香水：Orange Sanguine赤霞橘光、Love Osmanthus桂香月夜、Oolong Infini無極烏龍及Clementine California加州盛夏，讓每款茶點與其產品完美融合。大廚以清新柑橘果香為主調，配以烏龍和桂花入饌，各款精緻美饌以富有節慶戲氛的禮物盒層架盛載。凡於個人社交媒體帳戶分享此下午茶照片，更可獲贈冷泡烏龍茶特飲。

而凡惠顧「冬日庭園之戀」下午茶，每份可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品，當中包括香氛陶瓷2份、精醇古龍1.7毫升體驗裝2枝。數量有限，送完即止。

大堂茶座「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶

供應日期：11月16日至12月31日

供應時間：星期一至五（2:30pm-5:30pm）、星期六、日及公眾假期（2pm-6pm）

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

訂座電話︰2252 5237 或電郵 lobbylounge.khhk@thekerryhotels.com

價錢：$688兩位用（包括咖啡或香茶，另設加一服務費）

記者︰Maria

相關文章

【酒店下午茶】W酒店WOOBAR聯乘M·A·C推彩妝主題下午茶　免費享受30分鐘化妝服務【內附連結】
今日 10:47
【酒店下午茶】W酒店WOOBAR聯乘M·A·C推彩妝主題下午茶　免費享受30分鐘化妝服務【內附連結】
【閨密下午茶】沙田帝都聯乘瑞士品牌GLYCEL　推美顏燕窩主題high tea兼送護膚禮品
15:45 2020/10/27
【閨密下午茶】沙田帝都聯乘瑞士品牌GLYCEL　推美顏燕窩主題high tea兼送護膚禮品
【酒店下午茶】文華東方酒店推金星主題下午茶　$888兩位送$2,000珠寶現金禮券
16:47 2020/10/26
【酒店下午茶】文華東方酒店推金星主題下午茶　$888兩位送$2,000珠寶現金禮券
甜品 西餐 酒店 下午茶 消費資訊 消費種類 香水 紅磡

最高瀏覽

【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣
17:25 2020/11/02
【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣