【酒店下午茶】嘉里夥法國香水品牌推冬戀high tea　可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品

▲ 法國香水品牌Atelier Cologne聯乘香港嘉里酒店大堂茶座推出「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶。（官方圖片）

常說食物最重要是色、香、味俱全，今次嘉里酒店推出的「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶就絕對是香氣四溢，因為香味不僅來自食物，更來自法國香水品牌Atelier Cologne的香氛，大廚更以香水內的天然成份配合各種節日食材入饌，是味覺及嗅覺的享受。

法國香水品牌Atelier Cologne聯乘香港嘉里酒店大堂茶座於11月16日至12月31日推出「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶，以其經典的系列為創作靈感，以香水內的天然成份配合各種節日食材入饌，巧手創作出一系列精緻的冬日下午茶美點。

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酒店糕餅團隊取材自Atelier Cologne4款香水：Orange Sanguine赤霞橘光、Love Osmanthus桂香月夜、Oolong Infini無極烏龍及Clementine California加州盛夏，讓每款茶點與其產品完美融合。大廚以清新柑橘果香為主調，配以烏龍和桂花入饌，各款精緻美饌以富有節慶戲氛的禮物盒層架盛載。凡於個人社交媒體帳戶分享此下午茶照片，更可獲贈冷泡烏龍茶特飲。

而凡惠顧「冬日庭園之戀」下午茶，每份可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品，當中包括香氛陶瓷2份、精醇古龍1.7毫升體驗裝2枝。數量有限，送完即止。

大堂茶座「冬日庭園之戀」（Love In a Winter Garden）下午茶

供應日期：11月16日至12月31日

供應時間：星期一至五（2:30pm-5:30pm）、星期六、日及公眾假期（2pm-6pm）

地址：紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

訂座電話︰2252 5237 或電郵 lobbylounge.khhk@thekerryhotels.com

價錢：$688兩位用（包括咖啡或香茶，另設加一服務費）

記者︰Maria