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【開倉勁減】NEW BALANCE觀塘開倉低至2折　$699必搶英國製991型號

休閒消費 18:24 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

NEW BALANCE觀塘開倉低至2折。

New Balance近年深受鍾愛波鞋人士歡迎，位於觀塘偉業街133號1樓，佔地超過7000呎的活動場地 – Inspire Hub，邀來潮流品牌NEW BALANCE舉行限時Pop Up Store，將舉行一場一連6日的Pop Up Store，全場產品低至2折起，當中必搶由英國傳奇鞋廠Flimby Factory製作的991型號、1500型號、575型號及美國製的997型號款式，低至$699就買到。

NEW BALANCE終於重臨Inspire Hub，於11月4日至11月9 日期間，舉行一場一連6日的Pop Up Store，為NB支持者帶來更多驚喜﹗Pop Up Store全場產品低至2折起， 2件起就即享折上折優惠，門檻低著數高，正是這次Pop Up Store買得開心的最大原因。

當中，型號 M991KT，原價 $1899，折扣價$1139，買2對，則1對$699； 型號:M997NAL，原價$1899，折扣價$1139，買2對則每對$699； 型號M997SMG原價$1899，折扣價$1139, 買2 對則每對$699；型號M1500NAG，原價$1799，折扣價為$1079，買2對則每對$699。

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除各種鞋款外，開倉場內亦有不少運動服裝，包括短身連帽上衣原價$399，折扣價$50；連帽外套原價$399，折扣價$150；短袖TEE原價$199，折扣價$50；拉鍊連帽上衣原價$499，折扣價$150，運動愛好者就記得要留意。

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Pop up store詳情：

日期：2020 年 11 月 4日至 11月9 日

時間：上午11時至下午8時

地點：觀塘偉業街133號一樓 Inspire Hub 全層

主題：NEW BALANCE pop up store

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

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