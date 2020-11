【開倉勁減】NEW BALANCE觀塘開倉低至2折　$699必搶英國製991型號

▲ NEW BALANCE觀塘開倉低至2折。

New Balance近年深受鍾愛波鞋人士歡迎,位於觀塘偉業街133號1樓,佔地超過7000呎的活動場地 – Inspire Hub,邀來潮流品牌NEW BALANCE舉行限時Pop Up Store,將舉行一場一連6日的Pop Up Store,全場產品低至2折起,當中必搶由英國傳奇鞋廠Flimby Factory製作的991型號、1500型號、575型號及美國製的997型號款式,低至$699就買到。

NEW BALANCE終於重臨Inspire Hub,於11月4日至11月9 日期間,舉行一場一連6日的Pop Up Store,為NB支持者帶來更多驚喜﹗Pop Up Store全場產品低至2折起, 2件起就即享折上折優惠,門檻低著數高,正是這次Pop Up Store買得開心的最大原因。

當中,型號 M991KT,原價 $1899,折扣價$1139,買2對,則1對$699; 型號:M997NAL,原價$1899,折扣價$1139,買2對則每對$699; 型號M997SMG原價$1899,折扣價$1139, 買2 對則每對$699;型號M1500NAG,原價$1799,折扣價為$1079,買2對則每對$699。

除各種鞋款外,開倉場內亦有不少運動服裝,包括短身連帽上衣原價$399,折扣價$50;連帽外套原價$399,折扣價$150;短袖TEE原價$199,折扣價$50;拉鍊連帽上衣原價$499,折扣價$150,運動愛好者就記得要留意。

Pop up store詳情:

日期:2020 年 11 月 4日至 11月9 日

時間:上午11時至下午8時

地點:觀塘偉業街133號一樓 Inspire Hub 全層

主題:NEW BALANCE pop up store

責任編輯:羅嘉欣