【謀殺案】內地男殺死28歲妻後墮樓涉感情問題 　4歲兒伴屍2日留警署調查　

▲ 警方調查指案件涉及夫妻感情問題。

旺角發生謀殺案，警方表示，在今日（3日）近中午時分，一名男子報警指位於砵蘭街301號一個單位，一名女人疑被人用刀斬傷昏迷，救援人員接報到場後，證實女子當場死亡，警方指死者身上有刀傷，案件列作謀殺案處理。

初步調查指女死者28歲，居於砵蘭街301號3樓一個劏房，懷疑是居於內地的丈夫斬死妻子，現場遺下一名5歲兒子，警方其後更正是4歲兒子，他沒有受傷，懷疑他伴屍近兩日後，女死者的朋友今日登門時報警揭發案件。警方初步調查發現，其丈夫昨日（2日）凌晨在長旺道墮樓亡，案發詳情即看：【下一頁】

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警方傍晚公布調查進展，旺角警區助理指揮官程知仁表示，警方今早11時53分接報，女死者的朋友因聯絡不上死者而到涉事單位，並揭發案件。女死者頭、頸心口均有刀傷，初步懷疑她與丈夫在周日(1日)至周一凌晨，因感情問題起爭執遭人用利器刺傷，倒臥單位廁所，已死去約2天，2人的4歲兒子沒有受傷。警方初步調查發現，其丈夫之後離開單位，逕自走到旺角長旺道7至9號的天台從高處墮下死亡，案件列謀殺及自殺案處理，由旺角警區重案組跟進。

程知仁續指，女死者身上有多處傷勢，包括右邊太陽穴有3至5厘米的刺傷、右頸有8至10厘米刀傷、左邊心口插着一把生果刀，傷口有5至6厘米，法醫初步估計為主要死因。女死者持有香港身份證、侍應，其無業丈夫則持雙程證於今年來港，2人結婚2年，沒有家暴紀錄。2人的兒子目前在警署由人員照顧。

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記者：曾秋文、蘇文軒