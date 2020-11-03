港台電視部編導蔡玉玲涉違道路交通條例被捕　警方：有人電視節目公開車主資料涉侵犯個人私隱

香港電台電視部編導蔡玉玲，今日（3日）於美孚清麗苑寓所，被警方拘捕。警方指，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。經深入調查後，新界北總區重案組今日（3日）下午於荔枝角一單位拘捕一名37歲姓蔡女子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。被捕女子現正被扣留調查。詳情即看：【下一頁】

警方指，該名女子涉嫌於今年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等。該名女子其後將所得資料用於不符合聲明所指的用途，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條，即「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

根據有關條例，如果故意提供失實資料可被判罰款$5,000及監禁6個月。警方提醒市民，運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統是有特定用途，包括進行與運輸相關法律程序丶買賣車輛或有關交通及運輸事宜。如果在申請過程中提供失實資料，申請人可能觸犯刑事罪行。

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責任編輯：陳子謙