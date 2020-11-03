  • 25°C
香港時間 : 20201103日 (週二) 18:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港台電視部編導蔡玉玲涉違道路交通條例被捕　警方：有人電視節目公開車主資料涉侵犯個人私隱

社會 18:11 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港電台電視部編導蔡玉玲，今日（3日）於美孚清麗苑寓所，被警方拘捕。警方指，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。經深入調查後，新界北總區重案組今日（3日）下午於荔枝角一單位拘捕一名37歲姓蔡女子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。被捕女子現正被扣留調查。詳情即看：【下一頁】

警方指，該名女子涉嫌於今年5月至6月期間，透過運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統，取得相關車主的個人資料，包括車牌號碼、車輛登記資料、車主姓名、住址、身份證號碼等。該名女子其後將所得資料用於不符合聲明所指的用途，涉嫌違反香港法例第374章《道路交通條例》第111(3)條，即「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」。

根據有關條例，如果故意提供失實資料可被判罰款$5,000及監禁6個月。警方提醒市民，運輸署網上申請「車輛登記細節證明書」系統是有特定用途，包括進行與運輸相關法律程序丶買賣車輛或有關交通及運輸事宜。如果在申請過程中提供失實資料，申請人可能觸犯刑事罪行。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案　3宗本地感染包括1宗不明源頭
今日 16:33
【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案　3宗本地感染包括1宗不明源頭
【新冠肺炎】銅鑼灣獨居36歲男人不明源頭感染　曾深灣軒打籃球、中環「Bar De Luxe」消遣
今日 16:48
【新冠肺炎】銅鑼灣獨居36歲男人不明源頭感染　曾深灣軒打籃球、中環「Bar De Luxe」消遣
【新冠肺炎】再有外傭確診　勞工處：僱主不可解僱或將待遇轉差
今日 16:51
【新冠肺炎】再有外傭確診　勞工處：僱主不可解僱或將待遇轉差
香港電台 運輸署

最高瀏覽

【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣
17:25 2020/11/02
【BB大晒】林峯湊B晒一家三口溫馨照　張馨月產後極速修身全靠一秘訣