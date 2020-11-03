【美容受傷】港女花逾3萬做超聲波拉皮療程致頸部燒傷留色斑　質疑醫生操作疏忽

▲ 民主黨醫療政府副發言人袁海文（中）聯同事主余小姐（右）召開記者會。（馮漢柱攝）

港女美容變燒傷﹗民主黨接獲一名市民投訴，稱今年6月光顧一間大型連鎖美容院，接受超聲波拉提技術/極線音波拉皮療程後，質疑涉事醫生操作疏忽導致她頸部位置嚴重燒傷，傷口有3厘米，並出現水疱，留有色斑。事主質疑負責進行療程的醫生操作疏忽，於民主黨的協助下向衞生署求助，惟僅回覆著事主向消委會或醫療機構查詢，批評政府回應「荒謬」，促盡快就醫療儀器規管全面立法，保障消費者權益。

民主黨醫療政府副發言人袁海文今日（3日）與涉事事主召開記者會。余小姐表示，於今年4月時，其一直有光顧的美容院職員在whatsapp向自己以優惠價32,888元（原價為77,000元）推銷由醫生操作的超聲波拉提技術療程，聲稱有關價錢較市面便宜約3成，宣傳內容更標榜「無創傷性，不會造成表面傷口，療程後即可如常活動，甚至化妝，無需特別休養。若皮膚輕微泛紅，一段可在數小時內消退」。

▲ 事主余小姐講述療程經歷。（馮漢柱攝）

她稱，由於自己光顧有關美容院已一年，期間對所接受的不同療程均感到滿意，故願意嘗試所推銷的新療程，惟於6月16日完成後當晚即發現頸部出現水疱及出現色斑，翌日在美容院介紹下求醫，該名醫生亦證實其頸部的燒傷屬該項醫療程序所致。

她憶述，療程中只有職員接待，向其解釋接受程序需服食鎮靜劑及塗抹麻醉膏，

不是醫生或護士向我解說，當時有覺得不是很專業，直到進入療程房間才第一次看到醫生。

余小姐說，該美容院一直未有承認自己疏忽，最初提出願意退款及賠償2萬元「心意金」，惟其後又反口，指事件已交由醫生的律師處理，著事主律師交涉，令她有感對方將責任全都推卸到醫生身上。

▲ 事主余小姐講述療程經歷。（馮漢柱攝）

協助事主的袁海文認為，有關美容院及醫生有著不可推卸的責任，其中醫生涉違反醫生專業守則，包括醫生不得以招徠冇人或兜攬生意為目的，及造成不切實際的期望，惟事主所收到的優惠及廣告內容，明顯是招攬病人及生意，亦讓事主有「不會有傷口」的不切實際期望。

他又指，醫生本身需就建議治療及風險向病人作解釋，惟涉事美容院及醫生從未親口向事主解釋療程會帶來的風險，只以電子簽署方式事主簽署同意書，亦3個月內亦無提供同意書的副本，明顯不尊重病人及消費者的知情權。

▲ 余小姐於療程後的傷勢。（馮漢柱攝）

袁海文曾協助事主向衞生署醫療儀器科及有關儀器公司求助，但袁引述署方回覆，僅著事主向消委會、醫療機構查詢或自行採取法律行動，而不主動處理有關投訴。袁海文亦已向醫委會投訴，並向美容院及醫生民事索償，惟醫委會亦暫未有進一步安排。

袁續稱，本港有關醫療儀器的法例一直極為落後於其他西方國家，令事故不斷出現而消費者難以追究，認為政府應全面就醫療個器規管上全面立法，包括操作者應以能力劃分，嚴護訂立申報醫療事故的安排，讓消費者及病人也可申報，並強制高風險儀器操作前，應向病人及消費者消晰交代所有風險及副作用讓他們作出知情決定。

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記者：洪芷晴