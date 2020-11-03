【美容療程】港女花逾3萬做超聲波拉皮療程致頸部燒傷留色斑　質疑醫生操作疏忽

▲ 女事主質疑負責進行療程的醫生操作疏忽。

港女美容變燒傷﹗民主黨接獲一名市民投訴，稱今年6月光顧一間大型連鎖美容院，接受超聲波拉提技術/極線音波拉皮療程後，質疑涉事醫生操作疏忽導致她頸部位置嚴重燒傷，傷口有3厘米，並出現水泡，留有色斑。事主質疑負責進行療程的醫生操作疏忽，於民主黨的協助下向衞生署求助，惟僅回覆著事主向消委會或醫療機構查詢，批評政府回應「荒謬」，促盡快就醫療儀器規管全面立法，保障消費者權益。

民主黨醫療政府副發言人袁海文11月3日日與涉事事主召開記者會。余小姐表示，於今年4月時，其一直有光顧的美容院職員在whatsapp向自己以優惠價32,888元（原價為77,000元）推銷由醫生操作的超聲波拉提技術療程，聲稱有關價錢較市面便宜約3成，宣傳內容更標榜「無創傷性，不會造成表面傷口，療程後即可如常活動，甚至化妝，無需特別休養。若皮膚輕微泛紅，一段可在數小時內消退。

她稱，由於自己光顧有關美容院已一年，期間對所接受的不同療程均感到滿意，故願意嘗試所推銷的新療程，惟於6月16日完成後當晚即發現頸部出現水泡及出現色斑，翌日在美容院介紹下求醫，該名醫生亦證實其頸部的燒傷屬該項醫療程序所致。

她憶述，療程中只有職員接待，向其解釋接受程序需服食鎮靜劑及塗抹麻醉膏，

不是醫生或護士向我解說，當時有覺得不是很專業，直到進入療程房間才第一次看到醫生。

余小姐說，該美容院一直未有承認自己疏忽，最初提出願意退款及賠償2萬元「心意金」，惟其後又反口，指事件已交由醫生的律師處理，著事主律師交涉，令她有感對方將責任全都推卸到醫生身上。

▲ 事主余小姐講述療程經歷。（馮漢柱攝）

協助事主的袁海文認為，有關美容院及醫生有著不可推卸的責任，其中醫生涉違反醫生專業守則，包括醫生不得以招徠冇人或兜攬生意為目的，及造成不切實際的期望，惟事主所收到的優惠及廣告內容，明顯是招攬病人及生意，亦讓事主有「不會有傷口」的不切實際期望。

他又指，醫生本身需就建議治療及風險向病人作解釋，惟涉事美容院及醫生從未親口向事主解釋療程會帶來的風險，只以電子簽署方式事主簽署同意書，亦3個月內亦無提供同意書的副本，明顯不尊重病人及消費者的知情權。

▲ 余小姐於療程後的傷勢。（馮漢柱攝）

袁海文曾協助事主向衞生署醫療儀器科及有關儀器公司求助，但袁引述署方回覆，僅著事主向消委會、醫療機構查詢或自行採取法律行動，而不主動處理有關投訴。袁海文亦已向醫委會投訴，並向美容院及醫生民事索償，惟醫委會亦暫未有進一步安排。

袁續稱，本港有關醫療儀器的法例一直極為落後於其他西方國家，令事故不斷出現而消費者難以追究，認為政府應全面就醫療個器規管上全面立法，包括操作者應以能力劃分，嚴護訂立申報醫療事故的安排，讓消費者及病人也可申報，並強制高風險儀器操作前，應向病人及消費者消晰交代所有風險及副作用讓他們作出知情決定。

涉事的美容院NeoDerm回覆查詢表示，客人今年6月16日在公司接受醫學美容療程，公司為客人安排富有療程經驗的醫生以進行療程，客人於6月17日向公司聲稱療程位置感到不適，同日已安排客人約見專科醫生，並接受醫生的觀察及治療。醫生初步認為有關位置並不會造成永久疤痕，並展開專業的醫療安排，惟其後客人自行安排到其他診所治療。

NeoDerm稱，曾嘗試為醫生及客人解決問題，但客人未有接受有關安排。公司指，當時客人要求賠償，醫生交由保險及律師處理有關事件；客人到消委會作出投訴，收到通知後公司已向消委會提供相關資料。客人曾到醫委會向相關醫生作出投訴，醫委會亦曾要求客人提供醫生資料。

該公司稱，於9月中接到袁海文議員對於有關客人及事件的查詢，基於醫生已交由律師處理，這是一個醫生與病人爭議案，公司不能向議員提供資料。直至今日，有關袁海文議員所召開的新聞記者會，公司事前並沒有收到任何通知。NeoDerm表示，其療程中使用的物料、硬件、操作技術（包括：醫生及治療師）都是符合專業規格要求，十分支持政府早日制定醫學美容上的標準及監管，由於涉及法律程序，無法再發表任何評論。

消委會回覆本報指，該會於本年7月接獲有關投訴，並嘗試調停但不成功，遂建議相關人事尋求獨立法律意見；又提醒消費者無論接受何種美容療程，必須謹慎評估風險。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：洪芷晴