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【萬千星輝賀台慶】黎諾懿+陳煒台慶表現廚藝　煒哥謙稱屆時或失手

娛樂 18:40 2020/11/03

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

黎諾懿、陳煒、王敏奕、陸浩明、黃智賢、陳敏出席《萬千星輝賀台慶》綵排。（東星圖片）

黎諾懿、陳煒、王敏奕、陸浩明、黃智賢、陳敏之在今天（11月3日）在TVB電視城為《萬千星輝賀台慶》進行綵排。

在TVB台慶當晚黎諾懿和陳煒將表演煎牛排和煮龍蝦。因為去年台慶是錄播，所以被問今年是否也是錄影，黎諾懿稱會預拍一些鏡頭，但到台慶當晚會即場煮。

黎諾懿更幽默稱不擔心直播時失手：「失敗才好看，有些觀眾就是想睇你幾時煮燶嘢。」

至於陳煒謙稱因為在節目下廚不同平時私人煮東西，下廚時間相對較緊迫，所以不排除失手的可能。

撰文 : TOPick柴犬出動

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