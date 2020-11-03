【萬千星輝賀台慶】黎諾懿+陳煒台慶表現廚藝 煒哥謙稱屆時或失手 娛樂 18:40 2020/11/03 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 黎諾懿、陳煒、王敏奕、陸浩明、黃智賢、陳敏出席《萬千星輝賀台慶》綵排。（東星圖片） 黎諾懿、陳煒、王敏奕、陸浩明、黃智賢、陳敏之在今天（11月3日）在TVB電視城為《萬千星輝賀台慶》進行綵排。 在TVB台慶當晚黎諾懿和陳煒將表演煎牛排和煮龍蝦。因為去年台慶是錄播，所以被問今年是否也是錄影，黎諾懿稱會預拍一些鏡頭，但到台慶當晚會即場煮。 黎諾懿更幽默稱不擔心直播時失手：「失敗才好看，有些觀眾就是想睇你幾時煮燶嘢。」 至於陳煒謙稱因為在節目下廚不同平時私人煮東西，下廚時間相對較緊迫，所以不排除失手的可能。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【星級理財】黎諾懿買仙股曾慘蝕百萬 為下一代計劃只鍾情3隻心水股 17:47 2020/04/21 【星級理財】黎諾懿買仙股曾慘蝕百萬 為下一代計劃只鍾情3隻心水股 【我要做業主】陸浩明後悔「落錯車」追不上香港樓價 轉海外投資大阪置業收租 10:09 2020/08/17 【我要做業主】陸浩明後悔「落錯車」追不上香港樓價 轉海外投資大阪置業收租 【亞視永恆】21年前亞視月曆「出土」 楊恭如+文頌嫻+陳煒保養得宜零走樣【多圖】 13:04 2020/10/07 【亞視永恆】21年前亞視月曆「出土」 楊恭如+文頌嫻+陳煒保養得宜零走樣【多圖】 黎諾懿 陳煒 陳敏之 黃智賢 陸浩明 王敏奕 TVB 綜藝節目