稱遭無理解僱勞審索償敗訴   菲傭上訴得直發還重審

▲ 菲傭稱遭無理解僱索償敗訴，高院裁定上訴得直發還重審。(經濟日報資料圖片)

菲傭被指為少主洗澡時，指插少主下體而被僱主解僱，菲傭其後否認指控，並入稟勞資審裁處指控僱主無理解僱，追討8.5萬元，惟審裁官早前裁定菲傭行為構成嚴重行為失當，故不屬無理解僱。菲傭早前向高等法院提出上訴，法官今（3日）頒下判詞，指原審審裁官誤解證據，以致錯誤地裁定菲傭曾指插少主下體，法官裁定菲傭上訴得直，案件發還重審。

申索人為菲傭Mallorca Joenalyn Domingo；被告人為吳姓女僱主。法官於判詞中指出，於原審期間，被告與女兒就有關指插下體事件發生的次數，口供並不一致，而且被告亦無法解釋為何她在解僱申索人兩年後，才首次提及指插下體事件，被告更無法提交女兒的醫療報告證明有關指控。

法官亦發現審裁官的判詞反映她誤解了被告早於第一份證人供詞中，已提及指插下體一事，審裁官因此錯誤地忽略被告可能臨近審訊才捏造事件的可能性。法官認為申索人多次指插被告女兒下體的事，欠缺證據基礎，因此無法支持審裁官裁定申索人嚴重行為失當而被解僱裁決。

法官認為審裁官犯下法律錯誤，因此裁定申索人上訴得直，案件發還勞資審裁處重審。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

