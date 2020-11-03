中電免費評估住宅停車場供電容量　助法團申請政府資助加裝充電器

▲ 政府推出「EV屋苑充電易資助計劃」，10月21日開始接受申請。（資料圖片）

政府正推出20億元「EV屋苑充電易資助計劃」，協助住宅私樓停車場安裝電動車充電基礎設施。中電宣布，推出升級版「智易充2.0」支援服務，為有意申請政府資助的私樓，提供專業技術支援。

「智易充2.0」支援服務，物管公司或法團代表，需透過電郵遞交「供電容量初步評估申請表」及所需資料，中電將根據申請人計劃在停車場增設的電動車充電基礎設施，免費作出供電容量的初步評估。中華電力可於約兩星期內發出書面評估結果，以便申請人向政府提交資助申請。

中華電力接獲申請人供電申請後，工程人員將於兩個工作天內與申請人委聘的承辦商或顧問聯絡，就提升大廈供電設備和停車場的電網規劃提供專業意見，以便申請能夠符合相關電力要求。

當屋苑或大廈完成增設電動車充電基礎設施，有意在停車位安裝充電裝置的電動車車主，於遞交個別停車位供電申請後如需協助，中華電力將於兩個工作天內聯絡客戶安排約見進行實地視察及提供電錶安裝建議。

政府預計資助計劃在3年內，為約6萬個停車位提供充電基礎設施，鼓勵有需要駕駛人士轉用電動車。所有資助申請會以先到先得方式處理。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰