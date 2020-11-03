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【鄭何聯婚】何雁詩+鄭俊弘全新婚照曝光　周六結婚公布姊妹團名單【多圖】

娛樂 20:02 2020/11/03

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鄭俊弘何雁詩婚照。

鄭俊弘（Fred）和何雁詩（Stephanie）將於本周六（11月7日）結婚，Fred和Step經歷兩年半風風雨雨，終修成正果，雖在疫情下婚禮須低調擧行，但據知新娘子的多位圈中好友都會出席，見証鄭俊弘和何雁詩完成人生大事。

何雁詩跟鄭俊弘拍拖兩年半，最初二人公開戀情時，不為外間看好，何雁詩亦曾坦言深受壓力，致情緒受影響，幸而二人終開花結果，於今年元日宣布結婚，惟受疫情影響，婚禮拖延至11月方落實舉行。

Fred和Step帶著愛犬一同合照。（大會提供）

【鄭俊弘結婚】何雁詩約好姊妹萬聖節開P　慶祝最後單身生日劉佩玥繼續缺席

何雁詩周六將嫁給鄭俊弘，Step的一眾好姊妹陳瀅、蔡思貝、賴慰玲等連日為準新娘開婚前派對，而鄭俊弘的fans為賀偶像，早前以二人婚照於巴士落廣告，一對新人對本周婚禮準備就緒，迎接大日子。

Step穿露肩白色婚紗。（大會提供）

據知二人婚禮將選址在沙田一間酒店，並在園林草地舉行結婚儀式，Fred和Step早前並已完成新的婚照拍攝，今日並向傳媒公布。

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婚照中二人十分甜蜜，流露結婚喜悅。

待嫁何雁詩輕露事業線。

婚紗相另一個亮點是一對新人帶著兩隻愛犬來拍照，Fred一向視狗狗如兒子，故影婚紗相都帶同愛犬，視作一家人！

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另外，有指結婚場地因受限制，故鄭俊弘與何雁詩只邀請約50名親友出席見證，而兄弟姊妹團名單包括二人圈中好友如陳瀅、陳嘉寶、賴慰玲、吳嘉熙、蔡思貝、張頴康、張子丰等。

撰文 : TOPick柴犬出動

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