建制派倡修改內務守則堵塞漏洞　料本年底完成工作

▲ 謝偉俊預料，本年底能夠完成修改《內務守則》的工作。（尹櫻霖攝）

立法會議事規則委員會今日召開會議，會上通過民建聯張國鈞提出的修改《內務守則》建議方向，將會諮詢全體議員，最終會交由內務委員會表決通過，預料年底會完成所有工作。

張國鈞提出3個修改《內務守則》的建議，分別是：

事務委員會選舉主席在30分鐘內完成，無法完成將由內會主席指定，而提名工作改以書面提交

成立專責委員會議案或傳召議案，將改安排在無約束力議案之後，除非獲得內會支持

審議附屬法例的發言時間，由15分鐘縮至5分鐘

委員會主席謝偉俊表示，會盡快諮詢全體議員，諮詢期為兩星期，之後會召開會議作判決，再交由內會處理。他續指，今次沒有修改《議事規則》，由於只是針對《內務守則》，只需內會通過就能完成，預計今年底能夠完成相關工作。

建制派「副班長」陳克勤認為，今次建議沒有削弱議會職能，亦能讓議員有機會提出無約束力議案，可以推動關心的政策。

委員會副主席、會計界梁繼昌則形容，今次改動荒謬，會導致議員無法發揮，監察政府施政的責任，令立法會淪為橡皮圖章，對此感到非常遺憾。

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記者：陳宛彤