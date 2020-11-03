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調查︰70%香港律師冀考取內地執業律師

政治 19:58 2020/11/03

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港區全國人大代表、創會會長陳曼琪建議，律政司可在大灣區九市設立香港駐內地法律執業者服務辦事處。（尹櫻霖攝）

香港中律協（前稱香港中小型律師行協會）向其會員進行問卷調查。有關考取內地執業律師資格，以及在內地執業的困難，調查發現，受訪者認為最大的5項困難，依次為粵港澳三地專業守則差異、缺乏人脈網絡、客源、普通話及不知如何開展等。

另外，70%受訪者表示，希望考取內地執業律師資格，78%受訪者表示，想開拓內地法律服務市場。另外，79%受訪者稱，希望以香港律師或大律師身份，在內地擔任香港法律顧問。

港區全國人大代表、創會會長陳曼琪建議，律政司可在大灣區九市設立香港駐內地法律執業者服務辦事處，協助香港法律執業者解決在內地的執業困難，亦應定期向香港法律執業者，發放有關大灣區法律服務市場資訊。她又提出，律政司應加大力度，在香港全面推廣憲法、基本法，以及國家安全教育宣傳。

創會副會長兼司庫黃國恩，則對粵港澳大灣區九市提出以下建議，分別鼓勵粵港澳大灣區九市內的法官，主動使用普通法處理涉港澳及涉外案件、粵港澳大灣區九市各法院開展合作，共享涉外及涉港澳法律資源等等。

香港中律協在9月至10月期間，以網上問卷形式，一共訪問413名會員，包括事務律師、大律師、見習事務律師，以及見習大律師。

記者︰尹櫻霖

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