文錦渡截7,700隻走私大閘蟹及凍肉　創有紀錄以來最大宗案件

▲ 案中搜獲大閘蟹以數量及重量計算，是有記錄以來最大宗案件。（海關圖片）

香港海關與食環署在文錦渡管制站進行聯合行動，上月29日檢獲約7,700隻懷疑走私大閘蟹，及約7.7噸懷疑走私冷凍食品，估計市值共約120萬元。案中搜獲大閘蟹以數量及重量計算，是有紀錄以來最大宗案件。50歲貨車男司機被捕，案件仍在調查中。

海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中，發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及冷凍食品。檢獲的懷疑未列艙單的大閘蟹估計市值約60萬元；而懷疑未列艙單冷凍食品則包括急凍肉類、家禽及海產等，同樣估計市值約60萬元。

另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。檢獲的冷藏肉類亦無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書，或食環署的書面准許。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：吳卓峰