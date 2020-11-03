  • 23°C
香港時間 : 20201103日 (週二) 21:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

文錦渡截7,700隻走私大閘蟹及凍肉　創有紀錄以來最大宗案件

社會 20:36 2020/11/03

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

案中搜獲大閘蟹以數量及重量計算，是有記錄以來最大宗案件。（海關圖片）

香港海關與食環署在文錦渡管制站進行聯合行動，上月29日檢獲約7,700隻懷疑走私大閘蟹，及約7.7噸懷疑走私冷凍食品，估計市值共約120萬元。案中搜獲大閘蟹以數量及重量計算，是有紀錄以來最大宗案件。50歲貨車男司機被捕，案件仍在調查中。

海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中，發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹及冷凍食品。檢獲的懷疑未列艙單的大閘蟹估計市值約60萬元；而懷疑未列艙單冷凍食品則包括急凍肉類、家禽及海產等，同樣估計市值約60萬元。

另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。檢獲的冷藏肉類亦無附有來源地有關當局簽發的衞生證明書，或食環署的書面准許。

海關提醒市民，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案　3宗本地感染包括1宗不明源頭
今日 16:33
【新冠肺炎】本港新增9宗確診個案　3宗本地感染包括1宗不明源頭
【新冠肺炎】確診42歲內地女子或涉性工作　張竹君：自覺高危人士應該盡早接受檢測
今日 17:39
【新冠肺炎】確診42歲內地女子或涉性工作　張竹君：自覺高危人士應該盡早接受檢測
【新冠肺炎】青衣IVE建造工程系24歲男學生確診　曾一起上課同學轉網上學習
今日 19:01
【新冠肺炎】青衣IVE建造工程系24歲男學生確診　曾一起上課同學轉網上學習
文錦渡 走私

最高瀏覽

【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
今日 10:52
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬