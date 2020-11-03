兩間IT公司參與海洋公園投標　被裁定合謀定價遭罰款3.7萬兼付訟費

▲ 競委會稱歡迎案件裁決。（資料圖片）

競爭事務審裁處今日（3日）裁決，案件涉及海洋公園2017年一次資訊科技服務招標，兩間公司交換影響競爭的敏感資料，構成合謀定價。Quantr須支付罰款37,702港元，而兩名答辯人均須支付競委會的訟費。

答辯人Quantr Ltd（Quantr）及董事張民傑，與競委會較早前向審裁處作出共同申請，尋求向答辯人發出多項命令，在雙方同意下，解決訴訟。在申請中，兩名答辯人承認，於2017年參與海洋公園公司一次招標，採購Nintex資訊科技服務，參與合謀行為，願意就此承擔法律責任。

審裁處因應申請，作出裁決。審裁處裁定，兩名答辯人在投標過程中與競爭對手交換未來定價資料，構成合謀定價，違反或牽涉入違反《競爭條例》的第一行爲守則。按審裁處發出的命令，Quantr須支付罰款37,702港元，而兩名答辯人均須支付競委會的訟費。審裁處亦暫緩競委會原本提出的其餘幾項申索，包括向張民傑發出取消董事資格令，條件是答辯人會向其全體職員推行競爭合規計劃。

競委會認為，案件代表競委會執法工作的幾個重要里程碑。首先，案件是競委會首次與答辯人達成協議，並以同意方式處理法律責任及採取補救方法，有關協議於早期達成，節省了大量時間及費用。此外，這亦是香港競爭法體系下首個源於企業成功申請寬待，而入稟的個案。

案件中競委會亦首次使用了違章通知書，處理同樣參與該合謀行爲的公司Nintex Proprietary Limited（Nintex）的事宜。Nintex接受違章通知書，並承諾加强其競爭合規計劃，因此在法律程序中沒有被列爲答辯人。

競委會強調，案件帶出一個重要訊息，企業之間如交換影響競爭的敏感資料，尤其是未來定價意向以削弱競爭，就要預期面對法律制裁。

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責任編輯：吳卓峰