首次有女工程師擔任工務部門署長　林鄭月娥稱如願以償

▲ 明日（4日）即將上任渠務署署長的彭雅妮。（政府新聞處圖片）

政府今日（3日）宣布多個高層官員調動，其中包括首次由女性工程師出任工務部門的署長。有關調動如下：

首席政府工程師彭雅妮將於11月4日接替盧國華出任渠務署署長

現任渠務署署長盧國華將於11月4日出任水務署署長，接替展開退休前休假的黃仲良

現任機電工程署副署長彭耀雄將11月4日出任機電工程署署長

彭雅妮於1990年9月加入政府任職助理工程師，於2011年9月晉升為總工程師，於2015年7月晉升為政府工程師，再於2017年6月晉升為首席政府工程師。

行政長官林鄭月娥今日（3日）就在Facebook貼文指，今次調動後，將首次有女工程師，出任工務部門的署長，令她特別高興。

獲委任的渠務署署長彭雅妮Alice，加入政府30年。林鄭月娥表示，雖然特區政府重視男女平等，公務員中最高級別的常任秘書長也是女多男少，但工程師的職系一向以男同事居多，而署長級的女工程師更是前所未有。

林鄭月娥又表示，自己擔任發展局局長期間，就曾經表示希望盡早見到一位女同事領導一個工程部門，現在是如願以償。

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記者：陳梓蔚