【全民皆輸】螞蟻上市急剎網民嗌回水　散戶孖展利息隨時蝕足

▲ 螞蟻集團宣布押後上市。（資料圖片）

螞蟻集團（6688）於本港及上海招股，不過港交所及上交所今晚（3日）相繼宣布，螞蟻集團暫緩上市。港交所公告稱，集團將盡快公布退回申請股款詳情。

在連登討論區「財經台」，被網民稱為「燈神」的用戶「麵咪媽」（麵神），於螞蟻認購期結束後，曾發帖留言唱好螞蟻，指認購螞蟻「無可能會輸」，又稱計劃「全倉轉晒螞蟻」。上市急剎消息傳出後，網民紛紛發帖稱麵神「燈死」螞蟻，「燈力好強」，「咁都燈得死」，帖文傳來陣陣涼意。

也有網民批評，螞蟻集團獲大批股民認購，但宣布叫停上市，卻無同時公布退款安排，大叫「回水」。

資深股評人郭思治認為，螞蟻上市凍資1.3萬億元，卻突然叫停，形容有如黑天鵝事件，唱淡後市氣氛，對大市影響「至少幾百點」。

雖然螞蟻集團稍後會向認購股民退回本金，但未必包括認購手續費，以至孖展利息等支出。耀才行政總裁許繹彬相信，事件就似去年百威亞太擱置上市，相信短期內會安排發還本金，可是倘散戶以孖展形式入票，利息開支就相信不獲退回。

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責任編輯：吳卓峰