港台蔡玉玲以現金1,000元保釋離開警署　憂事件對新聞界造成寒蟬效應

▲ 蔡玉玲獲釋後見記者。（港台截圖）

香港電台電視部編導蔡玉玲，今日（3日）於美孚清麗苑寓所，被警方拘捕。警方指，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。

蔡玉玲今晚獲釋後見記者，她稱被警方以「作出虛假聲明」作出拘捕，並落案起訴，下周要到法院提堂。她認為今次拘捕，不單涉及個人，也涉及香港電台，以至其他新聞工作者，往後如何從事新聞報道。

她對警方拘捕行動感到可惜，以「７‧21事件」的專題報道為背景，拘捕記者，或令外界質疑警方打壓新聞自由，也為業界帶來寒蟬效應，「日後該自何自處作新聞報道？」。蔡玉玲表示今次事件不只是個人問題，惟案情細節不便透露。

她勉勵新聞工作者繼續信守價值，「無畏無懼無私，繼續做應做的事」，強調自己多年來一直恪守新聞原則。被問到警方是否因針對而作出拘捕，蔡指，不揣測警方行動的背後動機，但認為客觀效果或令公眾對新聞自由有擔心和疑慮。

蔡又透露有跟工會同事及上司聯繫，感謝港台員工一直支持。她形容現在心情坦然，也帶點衝擊，「作為一個新聞工作者，被警方因為指控我參與一個新聞報道而落案起訴，是必然有衝擊」，但會以平常心看待，希望業界亦要以平常心面對，不要影響對新聞的熱誠。

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責任編輯：吳卓峰、鄧凱文