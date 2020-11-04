沙螺洞生態復育 油菜花田變生態池塘 環團指「想將該地重回最初樣貌」

▲ 綠色力量高級環境事務經理單家驊。(陳永康攝)

在政府「新自然保育政策」下，被喻為「蜻蜓天堂」的沙螺洞的生態重要性排行第二，僅次於米埔及內后海灣拉姆薩爾濕地，惟因發展及欠缺管理，大片生態價值極高的濕地淪為乾涸土地。有環團在沙螺洞進行生態保育及復育工作，打造生態池塘及人工沼澤，以及與村民合作復耕，為蜻蜓及水生動物提供適合棲地。

政府於2017年宣布以非原址換地方式保育沙螺洞，批准發展商於大埔船灣的修復堆填區興建高球場，發展商則把沙螺洞的私人土地交予政府接管。環境及自然保育基金早年通過在「新自然保育政策」下的《沙螺洞生境及生物多樣性保育計劃2018-2020》管理協議，由環團綠色力量在2018年4月1日起於沙螺洞展開為期24個月的生態保育及生態復育工作。環團公布，第二期計劃已於2020年4月1日起正式推行，為期24個月，並改由鄉郊保育資助計劃贊助約900萬。

該管理協議涵蓋範圍達11.45公頃，主要包括張屋及李屋範圍內的私人土地，涉及濕地、棄耕農地、林地和河溪等不同的生態環境。綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，近年有當地居民因不滿沙螺洞未能發展，「開墾」大片生態價值極高的濕地，原有的水利設施被破壞，水田和濕地加快乾涸，同時令入侵性植物如薇甘菊、鬼針草、五爪金龍等進駐，嚴重損害沙螺洞生態。

他又指，沙螺洞位處百多米高的山谷盆地，感覺上與亞馬遜雨林相似，吸引越野車及野戰活動，加速天然河溪和水利系統的破壞，「這2年半以來錄得3次四驅車出現」，又偶有山火發生，導致土壤侵蝕。現時已於該處安裝監視攝像機及增設警示牌，防止越野車駛入，亦會經常除草，減少山火發生。

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面對昔日濕地淪為乾地，且雜草叢生，綠色力量保育工作於2018開展。單家驊表示，由於該地面積太大，資金及人手所限，故將其中約9.5公頃土地進行粗放式管理，主力清理入侵性外來植物、垃圾及廢料，避免影響景觀及濕地水資源被抽走。現時一年會定期保育4次，一星期會去3至4次，「主要是除草」。

而集約式管理則有約2公頃，主力重建濕地。團隊於2019年獲城規會批准在沙螺洞進行生態保育及復育工作，並於2020年1月於張屋的棄耕農地闢建1,500平方米的「生態池塘」及1.3公頃的「人工沼澤」。

2016年沙螺洞中有一片黃澄澄的油菜花田，吸引不少市民到訪。不過被環團質疑恐令生態受破壞。事隔4年，當年油菜花田位置，已闢成生態池塘，孕育約20種植物，蜻蜓、幼蛙等亦棲息於此。環團表示，油菜花田為旱地植物，破壞當地濕地生態；現時則利用地利優勢，重建濕地，蜻蜓數量較之前兩倍，一些已失蹤多時品種，如紅蜻、黃翅蜻，亦重臨沙螺洞；更一度發現瀕危的盧氏小樹蛙。

他指，該生態池塘及人工沼澤及位處於昔日的稻米田，參考數十年前的田地佈局，再經修葺田壆，將本來滿布入侵植物的棄耕農地變成濕地；而透過移植及播種，於該地成功種植不同濕地植物，例如三白草、薑花及薏苡等；而生態池塘分深淺區，空間感較大，最深達50厘米，目標全年儲水；人工沼澤則間歇性儲水，兩個不同的生態環境，適合不同品種動物棲息。

此外，該地有2條水道，環團於2019年12月成功修復一段60米灌溉水溝，將水引進「生態池塘」，單家驊指「想將個地方變返最初的樣貌」。另外，有1公頃土與由村民及農友組成的社企合作作有機耕種，現時種了洛神花、菠蘿及番薯等。團隊盼藉耕種復興沙螺洞的耕作文化，亦有助控制外來植物，有利生態。

單家驊又提到，原本計劃指定需於2年內開辦70個導賞團，惟疫情影響下，暫時仍未能成團，未來希望發掘更多具潛力的生態環境，並維持現有環境及設備。

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記者：洪芷晴