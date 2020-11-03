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教育局推教職員檢測安排獲學界代表支持　倘恢復全日面授局方允預早4周公布

社會 23:01 2020/11/03

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楊潤雄今午與學校議會及校長會代表會面，談及教職員檢測安排及其他學界關注議題。（楊潤雄Facebook圖片）

教育局今日（3日）公布，下周一（9日）起將為全港幼稚園、中小學及特殊學校的教職員，分批安排屬自願性質的病毒檢測。教育局局長楊潤雄今午與業界會面談及有關安排，據與會校長透露，局方暫未有計劃恢復全日面授課堂，但有校長在會上提出，若日後有條件恢復全日面授，因學校、家長及午膳供應商等持分者需時準備，建議當局預早至少4周公布，已獲局方答允。

楊潤雄今午與學校議會及校長會代表會面，談及教職員檢測安排及其他學界關注議題，與會校長之一、資助小學校長會名譽主席張勇邦對於檢測安排表示支持，指計劃非強制、僅屬自願性質，學校無需要向當局上報參與教師人名，認為「無需要過份猜度」，而「學界亦要為學生安全負責」，鼓勵教師參與，以保障學生安全。

據悉局方暫無計劃恢復全日面授課堂，張勇邦透露，他在會上提出，假如日後局方認為「有條件恢復」全日面授，應預早至少4周公布，若維持早前僅預早約3周公布的做法，學校或不夠時間準備，「半日轉到全日（面授）有好大差異，食飯、校車接放學等都要重新安排」，例如他最近接觸過一些小型午膳供應商，「廚師、幫工都跳哂槽，開唔開得返都唔知」，引述局方同意有關做法。

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記者：馮琪雅

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