【BB大晒】吳若希再為人母 第二胎誕兒子湊成「好」字 娛樂 09:33 2020/11/04 分享： 熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮 ▲ 吳若希誕下一子。 28歲的吳若希（Jinny ）再為人母！ Jinny在昨天（11月3日）誕下一子，她到今都未正式公布喜訊，而是由她所屬公司星夢娛樂集團的行政總裁何哲圖證實此事。 據知，Jinny在11月2日晚就入院待產，在昨天早上誕下兒子，再成為媽咪。 Jinny與丈夫何兆鴻（Alex）在2017年4月誕下女兒淼淼（Giselle），她今次生第二胎，成功湊成個「好」字。 ▲ 吳若希與老公現育有一子一女。（Instagram圖片） 撰文 : TOPick 柴犬出動 相關文章 【BB大晒】譚凱琪親身分享剖腹產女過程 聽到囡囡哭聲感神奇：每日On Call 24小時 09:47 2020/10/21 【BB大晒】譚凱琪親身分享剖腹產女過程 聽到囡囡哭聲感神奇：每日On Call 24小時 【BB大晒】陳明恩疫情下飛返澳洲待產 獲丈夫體貼服侍笑言感覺像女王 15:41 2020/10/23 【BB大晒】陳明恩疫情下飛返澳洲待產 獲丈夫體貼服侍笑言感覺像女王 【愈住愈好】吳若希屋邨出身變闊太住元朗豪宅 Jinny陀B嫌2千呎單位太逼搬屋 16:57 2020/08/31 【愈住愈好】吳若希屋邨出身變闊太住元朗豪宅 Jinny陀B嫌2千呎單位太逼搬屋 吳若希 何哲圖 娛樂人物職業 演員 歌手 爸媽心聲 娛樂行業