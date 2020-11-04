【BB大晒】吳若希再為人母　第二胎誕兒子湊成「好」字

▲ 吳若希誕下一子。

28歲的吳若希（Jinny ）再為人母！ Jinny在昨天（11月3日）誕下一子，她到今都未正式公布喜訊，而是由她所屬公司星夢娛樂集團的行政總裁何哲圖證實此事。

據知，Jinny在11月2日晚就入院待產，在昨天早上誕下兒子，再成為媽咪。

Jinny與丈夫何兆鴻（Alex）在2017年4月誕下女兒淼淼（Giselle），她今次生第二胎，成功湊成個「好」字。

▲ 吳若希與老公現育有一子一女。（Instagram圖片）