  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (週三) 10:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BB大晒】吳若希再為人母　第二胎誕兒子湊成「好」字

娛樂 09:33 2020/11/04

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

吳若希誕下一子。

28歲的吳若希（Jinny ）再為人母！ Jinny在昨天（11月3日）誕下一子，她到今都未正式公布喜訊，而是由她所屬公司星夢娛樂集團的行政總裁何哲圖證實此事。

據知，Jinny在11月2日晚就入院待產，在昨天早上誕下兒子，再成為媽咪。

Jinny與丈夫何兆鴻（Alex）在2017年4月誕下女兒淼淼（Giselle），她今次生第二胎，成功湊成個「好」字。

吳若希與老公現育有一子一女。（Instagram圖片）

撰文 : TOPick 柴犬出動

相關文章

【BB大晒】譚凱琪親身分享剖腹產女過程　聽到囡囡哭聲感神奇：每日On Call 24小時
09:47 2020/10/21
【BB大晒】譚凱琪親身分享剖腹產女過程　聽到囡囡哭聲感神奇：每日On Call 24小時
【BB大晒】陳明恩疫情下飛返澳洲待產　獲丈夫體貼服侍笑言感覺像女王
15:41 2020/10/23
【BB大晒】陳明恩疫情下飛返澳洲待產　獲丈夫體貼服侍笑言感覺像女王
【愈住愈好】吳若希屋邨出身變闊太住元朗豪宅　Jinny陀B嫌2千呎單位太逼搬屋
16:57 2020/08/31
【愈住愈好】吳若希屋邨出身變闊太住元朗豪宅　Jinny陀B嫌2千呎單位太逼搬屋
吳若希 何哲圖 娛樂人物職業 演員 歌手 爸媽心聲 娛樂行業

最高瀏覽

【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你