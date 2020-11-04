維他奶環保藝術展 宣揚可持續發展

▲ 維他奶香港行政總裁劉盛雪女士（中）及可持續發展及商務經理王灝樑先生（右）與南豐物業管理助理總經理陳振華先生（左）一同出席首個推廣飲品包裝可持續發展展覽，鼓勵大眾回收及循環再造飲品包裝。

飲品紙包盒和膠樽也可以大變身？維他奶香港（下稱維他奶）在10月30日至11月8日，在將軍澳廣場舉辦了首個以飲品包裝可持續發展為主題的維他奶「紙．塑」藝賞——飲品包裝探索之旅展覽，讓公眾了解飲品紙包盒和膠樽的可持續發展。

維他奶「紙．塑」藝賞——飲品包裝探索之旅的展覽主要分為4部分，分別是知識廊、體驗區、創藝區，以及環保手作坊，更設有打卡位，藉多元化活動推廣環保回收概念。

回收包裝 循環再造

參觀者進入會場後，可在展板上了解飲品包裝以及乾淨回收的概念，亦可虛擬參觀紙包盒可持續發展教育中心，探索紙包盒的生命旅程，並了解飲品包裝回收再造後可以製作出哪些生活用品。

▲ 大家可以虛擬參觀紙包盒可持續發展教育中心，探索紙包盒的生命旅程。

▲ 維他™蒸餾水已採用100%循環再造膠樽，大家可以通過展板了解rPET膠樽的重塑過程。

維他奶香港行政總裁劉盛雪女士表示：「回收過程的挑戰是培養消費者將乾淨回收的概念融入生活，我們需要做更多的教育工作。」維他奶致力推動可持續發展，積極與不同機構合作，於學校、零售店、商場、屋苑等放置飲品紙包回收桶及飲品膠樽回收機，並將收集到的紙包盒送往本地飲品紙包盒回收廠「喵坊」，支持本地紙包盒回收價值鏈發展。

學生作品「轉廢為藝」

在會場的當眼位置，就是創藝區，展示學生創作的「轉廢為藝」作品。劉盛雪指，「維他奶將藝術元素融入了回收再造的過程，增加活動過程的趣味。」場內懸掛了多幅由在紙包盒上創作的版畫及膠樽創作而成的木櫈藝術作品，充分發揮了參加學生的創意。

▲ 展覽展出了學生在紙包盒上所創作的彩色版畫。

手作坊推廣升級再造

環保手作坊則由藝術導師指導參加者，將回收所得的紙包盒及膠樽化作實用、美觀的手作，例如小燈屋、旋轉風車、迷你塑花籃及口罩保護套，將飲品包裝升級再造（Upcycle），令環保概念融入日常生活。

▲ rPET膠樽變身為旋轉風車（後排左）、迷你塑花籃（後排右），紙包盒則製作成小燈屋（後排中）和口罩保護套（前排）。

▲ 環保手作坊場場爆滿，參加者跟隨藝術導師將飲品包裝升級再造。



場內亦有互動遊戲，答對問題即可以贏取獎品。除此以外，展覽更設有飲品膠樽回收機及飲品紙包回收桶，鼓勵市民回收飲品包裝。凡在展期內現場提交30個或50個乾淨回收的飲品紙包盒或膠樽，分別可獲贈維他奶紙包飲品一盒或精美的維他奶環保袋一個。

▲ 此次展覽鼓勵大衆即場回收飲品包裝。

維他奶「紙．塑」藝賞——飲品包裝探索之旅

日期：2020年10月30日至11月8日

開放時間：上午10時至下午8時

地點：香港將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓B區

（資料由客戶提供）