【遊樂場意外】10歲男童室內遊樂場瀡滑梯被切斷拇指　媽媽心痛：那條線像鋒利的刀

▲ 10歲男童左手拇指在瀡滑梯時被切斷。

不少家長假日都會帶小朋友出外遊玩，然而，家長必須謹選遊樂設施，避免意外發生。台灣近日有10歲男童，與媽媽到一個商場的遊樂場玩耍，然而不到20分鐘就出意外，左手大拇指被滑梯連接帆布的繩子切斷。

據台媒報道，事發於上月9日，一名10歲男童與媽媽到新竹一間百貨公司的付費室內遊樂場遊玩，其中有一個篷子搭起來的滑梯，男童在滑下去時，左手拇指扯到脫落的縫線，導致手指被切斷，而男童剛巧是左撇子。男童媽媽非常心痛，

我暈倒在地上就痛哭，它的(百貨)的溜滑梯，左邊的那個位置真得很危險，它那個棉線就像一把很鋒利的刀一樣。

事發當時斷掉的大拇指，緊急先暫時固定，但還是鮮血直流，其後趕緊將他包紮送醫搶救。

涉事遊樂場仍營運

經警方調查，該百貨公司的遊樂場滑梯，有尼龍繩固定帆布邊，另一邊則固定在旁邊鐵網上。不過，帆布的接繩處，沒密合下露出超大縫隙，男童沒有注意，把左手大拇指插進去，加上玩滑梯時的重力，使悲劇發生。雖然現時男童的拇指已經接合，但難保不會有後遺症。

事發近1個月，遊樂場仍繼續營運，只有發生意外的滑梯被圍起來。當地議員質疑，在2016年開幕的遊樂場，這4年間到底有沒布持續檢驗和維修，而且事發後沒有封起來，造成孩童遊戲的潛在風險和危機。

市府表示，過去2年，一共對業者實施4次聯合稽查，設施也都符合安全資格，偏偏還是發生這樣的嚴重狀況。新竹市工商科長張祐嘉表示，在事發後，他們也再進行聯合稽查，有會同相關單位做現場的查核，如有違反法令部分，會依規定去做裁處。

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責任編輯：王明芳