【開心速遞】《愛回家》第1049至1050集劇情預告　熊樹仁成毒舌食評KOL【有片】

▲ 《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》今明兩集分別講及舅父熊樹仁及熊尚善。今晚（11月4日）《愛•回家之開心速遞》圍繞熊樹仁與栢菲。明晚（11月5日）《愛•回家之開心速遞》劇情與熊尚善有關。

第1049九集（4/11）

樹仁與家人往星級食店嚐鮮，樹仁不滿名廚的烹調手法，與他爭論，被人拍片並將片段放上網。片段的點擊率奇高，樹仁獲網民大讚他敢言。

在一片讚譽及家人的鼓勵下，樹仁決定繼續拍片品評不同食店。樹仁的評論不留情面，還出言諷刺其他食評家，結果視頻大受歡迎，甚至凌駕栢菲之上。

樹仁及後發現栢菲瞞着他往餐廳試食，指栢菲妒忌他後，拂袖而去。

樹仁不理食店的食物水準，只求憑「毒舌」吸引網民注意，想不到竟有店家主動邀他試菜……

第1050集（5/11）

《金剛門傳》新加插採花大盜的反派角色，潮偉找了多位演員試鏡，都未能讓曹總滿意。

曹總認為採花大盜必須是對女人甚有辦法之人，正感苦惱之際，竟在片場遇上某人，認定他定能勝任角色，遂邀請他飾演採花大盜。

尚善決意為採花大盜加添戲份，原來是想戲弄採花大盜的情人，怎料計劃失敗。

尚善不肯罷休，多番設法讓那人看到採花大盜與女演員的親密舉動……

尚善甚感困擾，原來那人看穿尚善的心思，正與她上演心理戰，並伺機還以顏色……