【新冠肺炎】消息：本港新增5宗確診個案　沒有不明源頭感染

▲ 消息指今日不設疫情記者會。

消息指，本港今日（4日）新增5宗確診個案，當中有2宗涉及梅窩Staycation群組，衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。至今本港個案累計5346宗，包括5345宗確診個案和一宗疑似個案。

昨日（3日）新增9宗確診個案，涉及6宗輸入個案及3宗本地個案，其中3宗本地個案中，有2宗與梅窩Staycation群組相關，另一宗則是源頭不明個案，是一名36歲男子，詳情即看：【下一頁】

此外，有2宗與梅窩Staycation群組相關，分別是26歲男子和24歲男子，二人都沒有到梅窩參與Staycation，詳情即看：【下一頁】

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩