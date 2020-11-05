【對抗濕疹】秋冬轉季濕疹護理5招　中醫師教煲滋陰清潤湯水【內附食譜】

▲ 秋冬轉季易誘發濕疹，註冊中醫師李廣冀教煲滋陰清潤湯水及如何護理濕疹皮膚。

秋風起，又是濕疹發作的季節。這種天氣易令皮膚乾燥，皮脂腺的分泌也會減少，皮膚少了油脂的保護，更容易令患者出現乾癢症狀。在中醫的理論上看，除了要懂得如何保濕皮膚外，學懂調理體質都是重要的。

註冊中醫師李廣冀表示，濕疹是一種反覆的皮膚乾燥、痕癢、皮損的皮膚病，一旦發作，皮膚出現痕癢、紅腫、出疹，嚴重者更會出血點等，確是一種令人相當困擾的病患。

1.潤膚膏的選擇

李醫師說，輕度的濕疹患者，基本上平日只要做好潤膚和護膚步驟便可。至於潤膚膏的性質，則要視乎自己的皮膚狀態，但他都建議不妨選用些含半油半水成分的潤膚乳，好處是搽後不會太黏膩，早晚各塗一次，如某些身體部位在搽過後，仍是覺得太乾，便可再輕輕添補。

▲ 皮膚乾燥宜做好保濕程序。(iStock圖片)

若然是採用一些油性較重的潤膚膏，例如椰子油、紫雲膏、馬油等，則宜夜間時搽，因為這些膏的鎖水功效佳，不用經常補搽。他補充要先看看這些潤膚膏的成分，有否化學添加劑，因這些都有可能導致皮膚敏感，觸發濕疹發作。

對於嚴重濕疹患者（即皮膚龜裂、有血點， 甚或有血水滲出）都不適宜搽任何潤膚膏，他提到雖然選用的潤膚膏沒有化學添加劑，但當中的成分可能有薄荷、香料、樟腦等成分，都會刺激到濕疹的傷口，令到濕疹惡化。當然好嚴重的話，一定要求醫，對症下藥。

2.睡眠時間的配合

在中醫角度，要改善體質來對付濕疹，良好的日常生活習慣會是重要因素。李醫師建議，要注意不過度疲勞及不夜睡，「夜睡容易打亂人體生理時鐘，耗損津液，加重陰虛情形，使人肝火盛，容易暴躁。」

他所指的夜睡，就是超過晚上11時還未就寢為之夜，晚上11時至凌晨3時為身體走肝、膽經時段，若此時進入深層睡眠，能幫助養好肝膽增進睡眠品質，同時也能幫助養血。

▲ 夜睡就是超過晚上11時還未就寢為之夜。 (iStock圖片)

他解釋，津液是人體身上各種體液的總稱，包括臟腑組織內的體液、胃液、腸液、淚液等。當步入老年（尤其更年期之後）、熬夜、睡眠不足，或者平常飲水量少、嗜吃辛辣炸烤食物等，都會造成體內津液流失，形成中醫所說的「陰虛」表現，當水不足身體就容易生火，故陰虛生內熱，身體就會出現上火的反應，如口乾、嘴爛、便秘等，皮膚也會出現黑色素、斑點沉積，當然亦會傷害皮膚。

3.補充水份及清潤湯水

想要緩解陰虛，就要懂得滋陰，即是要深層地為身體補水，除了多喝水外，每天多吃一些合宜的水果也佳，如時令的雪梨，它既可補足水份，亦能幫助消化，有利尿通便和解熱作用，或者蘋果都是正氣之果。

在轉季後，李醫師建議大家宜在家煲一些家常湯水作滋潤皮膚用途，例如既清甜又潤肺的蘋果雪梨雪耳湯。

蘋果雪梨雪耳湯（2-3人分量）

材料：蘋果1個、雪梨1個；蓮子、百合、雪耳各1両；南北杏3錢、蜜棗2粒、無花果6粒，瘦肉6両。（想更清甜些的話，加粟米亦佳。）

做法：先將雪耳浸洗，待發開後，剪去蒂部；蘋果及雪梨洗淨後，切去芯部；蓮子、百合、南北杏、蜜棗、無花果洗淨；瘦肉洗淨汆水。在煲內注入適量清水，約煲2小時左右便成。

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4.過度曝曬或洗澡水過熱易誘發

李醫師又提及患者應注意的一些日常小習慣，例如曬太陽要適可而止或盡量避免，因長時間曬太陽會刺激皮膚，引起症狀加重。洗澡水亦不宜過熱，會加劇濕疹爆發，水溫最好在攝氏37至38度。

另外要常保持情緒平和，「立秋後，日照時間開始變短，人的情緒難免消沉低落。而且總覺得渾身沒勁，老是睡不夠，都是常見現象。所以保持盡量作息定時，適度運動的良好習慣，無論對情緒和皮膚都有好處。」

5.嗜膩辣或招脫髮及頭屑

此外，他提到入秋後，很多人會出現大量脫髮現象。他解釋這是一種季節性的自然生理現象，是由氣候變得乾燥，頭髮的皮脂腺分泌減少，導致毛囊萎縮，所以，頭髮很容易出現乾枯或者是掉落的情況。

他指出，如果加上好吃肥膩及辛辣者，會因攝取過量的油脂性食物，使得皮脂腺分泌過於旺盛而阻塞，亦會造成脂溢性脫髮情況。這是又會有可能產生另一現象，就是頭皮。因為頭屑和真菌有關，而頭皮分泌的油脂就是真菌的營養來源，真菌分解油脂產生酸性物，酸性物刺激頭皮產生頭痕。

李醫師說，這是一個周期性的循環，卻並不僅是濕疹患者才有，只是他們較容易因着這些自然的生理現象而有機會誘發內在的濕疹。

記者：郭秀芳