【心臟病】日間劇烈運動後凌晨猛灌冰水　19歲男大學生瞬間倒地急性心肌梗塞發作

▲ 一名19歲男大學生日間劇烈運動，深夜猛灌冰水後胸悶倒地，確診急性心肌梗塞。

溫差變化太大可對心臟造成負荷，台灣一名19歲男大學生日間進行連串劇烈運動，深夜感到又熱又渴，從雪櫃拿出冰水猛灌。結果出現胸悶、噁心冒冷汗等症狀，其後更無力倒地，送院確診是急性心肌梗塞。

綜合台灣媒體報道，一名19歲林姓男大學生，日間進行一連串密集劇烈的賽事，直至凌晨4、5點感到又熱又渴，於是猛灌兩大杯冰水。喝下瞬間，他即時感到胸口卡住又緊縮，隨後開始冒冷汗、全身無力倒地，送院急救後發現是急性心肌梗塞。

立達診所副院長、急診專科醫師周孫立指出，病人身材略胖，送院抽血檢查後，發現他的心肌酵素數值大於1，明顯超出標準。而在出現心肌梗塞後，所幸他的血管尚未完全阻塞，急救後已脫險。

周孫立表示，心血管疾病有年輕化趨勢。過去40歲以下的患者並不多，但現時心肌梗塞的年輕患者越來越多，當中可能與肥胖、捱夜、過勞、作息不正常、吸煙等不良生活習慣有關。

他續指，根據臨床經驗觀察，有15%冠狀動脈阻塞患者，從未出現過胸痛症狀，而首次發作就是心肌梗塞，死亡率高達50%。

發作時，症狀包括胸骨下方、後方或心前區短暫陣發性疼痛，像是脹氣疼痛、心燒灼感、重物壓在胸口上，甚或出現類似針扎的嚴重胸痛感。而這些疼痛可擴散至下巴、肩背頸或上臂，不容輕視。

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責任編輯：羅嘉欣