【令人心痛】韓諧星朴智宣難忍皮膚病惡化走上絕路　母相伴離世遺書曝光：不忍讓她一個人走

▲ 韓星朴智宣日前被發現與母親倒臥家中，終年35歲。

曾為多個節目擔任主持的韓國著名諧星朴智宣，日前被發現與母親倒臥家中，終年35歲，事件震驚韓國演藝界，警方其後在寓所内發現朴智宣母親所寫的遺書，遺書內提及，女兒飽受皮膚病折磨，不忍讓女兒一個人離開，對獨留丈夫一人致歉，令人心酸。

韓國傳媒公開遺書內容，當中講到：

女兒因皮膚病而非常痛苦，最近在治療其他疾病過程中，令皮膚病惡化而感到更加痛苦。我不能讓女兒一個人走，老公對不起。

韓媒指，朴智宣從學生時期開始患有「紫外線過敏」，對陽光敏感，每當皮膚曬到陽光，就會出現過敏症狀，故此不能化妝，出道以來均以素顏出鏡，近期她皮膚病惡化，舞台燈光也令她飽受折磨。

當地警方向韓媒指，因未有發現他殺可疑，故會尊重遺屬的意願，不進行驗屍，但會繼續通過短訊及通話等途徑調查死因。

朴智宣家人為兩母女在首爾梨大木洞醫院的殯儀館設靈，多名韓星到場悼念；另朴智宣近年擔任多組K-Pop歌手記者會主持，與一眾偶像關係特別好，Super Junior利特、SHINee Key和李鎮赫等均有發文與她道別；大批粉絲大表心痛，稱讚她是一位稱職的主持人，期望來生她能不受疾病困擾。

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責任編輯：羅嘉欣

