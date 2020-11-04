【趙斗淳事件】性侵女童變態犯下月出獄　將返回原居地寓所附近增閉路電視監控

▲ 性侵女童變態犯趙斗淳下月出獄，寓所附近增CCTV遭嚴密監控。

韓國變態性罪犯趙斗淳，於2008年暴力性侵一名年僅八歲的女童，令受害人下體嚴重受損，需要終身使用人造肛門及尿袋過活，事件後來更改編成電影《素媛》。趙斗淳被判監12年，將於下月13日出獄，為了防止他再度犯案，政府將於其寓所附近增設多35部閉路電視，並在趙斗淳身上加諸多項禁制令包括禁止飲酒、出入兒童設施範圍等等。

趙斗淳於2008年12月，誘拐當年只得八歲的女孩娜英（化名），在學校附近的教會廁所內脫光其衣服想要強暴她，娜英奮力反抗觸怒趙斗淳，於是他把娜英的頭部猛撼馬桶水箱，更不斷被掌摑、毆打頭部、勒頸，導致暈倒。

趙斗淳強行施暴得逞，造成娜英臉部、腹部、骨盆受重創，更引致大小腸流出，身體永久受損，其中肛門和性器官有八成損壞，須安裝人造肛門及終身用尿袋。事後趙斗淳因不斷強調自己醉酒忘記事發經過，最後獲減刑被判監12年，趙斗淳將於下月13日刑滿出獄。

【趙斗淳事件】韓變態犯性侵8歲女童致終生用尿袋 出獄在即正受150小時心理治療防再犯

▲ （電影截圖）

【趙斗淳事件】性侵女童變態犯被指仍有性失控跡象 出獄搬回舊居惹3千居民擔憂

得知趙斗淳出獄後將會遷回舊居與太太同住，與他同住京畿道安山市的居民對此安排大感不滿，早前安山市市長表示，已經收到超過3600個抗議電話，官方網頁也有超過1200條留言反對，市民表態不願跟趙斗淳生活在同一個城市，更指若政府不對此回應，居民便會搬離安山市。

韓國的法務部、女性家族部以及警察廳等政府部門，近日舉行了聯合會議，加強措施及方案以阻止趙斗淳出獄後再次犯案。

方案內容包括早前已經制定好，趙斗淳出獄後必須佩戴電子腳拷，並接受法務部一對一的24小時監視。並把其寓方圓一公里以內的地區設定為「女性安心區域」，會增設至少35部閉路電視。

另外亦會在趙斗淳身上加諸多項禁制令，包括禁止接近受害人、禁止飲酒、禁止出入兒童設施範圍、限制外出等，並需要接受認知行為治療，希望能夠有效阻止慘案再度發生。

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