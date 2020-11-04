【重新出發】林秀怡金髮紅唇型格示人　Kirby花8小時染髮迎新劇：我拍劇啦

▲ 林秀怡為了拍攝新劇而花了8小時染髮。

林秀怡（Kirby）昨天（11月3日）出席電影《阿索的故事》宣傳記招，林秀怡以染了金色頭髮到場，她透露這次是為演TVB新劇而染髮，更染了8小時。

其實在3年前，林秀怡曾以金髮造型接拍TVB劇《婚姻合伙人》，這次再染金髮迎接新劇。

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▲ 林秀怡出席電影《阿索的故事》的宣傳活動。（東星圖片）

她說：

我既新造型💛自從拍完「婚姻合伙人」之後，我染乜色頭髮都唔想，

連髮型屋都唔想去👋🏻中途既每次染頭都係因為做野🎈最終，三年後，我又要重拾番呢個金頭了 👱🏻‍♀️ 今次都係因為劇集，

係啊，我拍劇啦 💪🏻 🥂 希望呢幾個月頭髮生慢d，等我唔洗補染咁多次 🙇🏼‍♀️

今鑊好多謝幫我陪我奮斗左8個中既 @kocheryau 😭 由天光幫我整到天黑 👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️ 多謝你 💛💛

btw 希望拍完呢套劇之後對眼無比頭髮插盲，頭髮無漂到甩Q晒 😶

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▲ 林秀怡染了一頭金髮接拍新劇。（林秀怡IG圖片）

自從拍畢《唐人街》後，林秀怡一直未有接拍新劇，並靜待下一次的演出機會。既是演員也是主持的她今年的首個工作是擔當主持人，與胡諾言和彭慧中一同主持資訊節目《我要做業主》。

久未拍劇的林秀怡曾接受TOPick訪問表示：「沒劇開時就是低潮，這行就是在等一個好的角色，當你未等到的時候便會覺得正處於低潮期。首數年沒戲開時會很慌張，現時則看化了，這行就是這樣。」

如今，她等到了一個機會，並以新髮型迎接新劇。