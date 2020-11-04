  • 24°C
香港時間 : 20201104日 (三) 11:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重新出發】林秀怡金髮紅唇型格示人　Kirby花8小時染髮迎新劇：我拍劇啦

娛樂 11:05 2020/11/04

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

林秀怡為了拍攝新劇而花了8小時染髮。

林秀怡（Kirby）昨天（11月3日）出席電影《阿索的故事》宣傳記招，林秀怡以染了金色頭髮到場，她透露這次是為演TVB新劇而染髮，更染了8小時。

其實在3年前，林秀怡曾以金髮造型接拍TVB劇《婚姻合伙人》，這次再染金髮迎接新劇。

【柴犬追星】林景程林秀怡默契十足演鬥氣CP　King+Kirby合唱Twins《眼紅紅》【有片】

林秀怡出席電影《阿索的故事》的宣傳活動。（東星圖片）

她說：

我既新造型💛自從拍完「婚姻合伙人」之後，我染乜色頭髮都唔想，
連髮型屋都唔想去👋🏻中途既每次染頭都係因為做野🎈最終，三年後，我又要重拾番呢個金頭了 👱🏻‍♀️ 今次都係因為劇集，
係啊，我拍劇啦 💪🏻 🥂 希望呢幾個月頭髮生慢d，等我唔洗補染咁多次 🙇🏼‍♀️ 
今鑊好多謝幫我陪我奮斗左8個中既 @kocheryau 😭 由天光幫我整到天黑 👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️👱🏻‍♀️ 多謝你 💛💛
btw 希望拍完呢套劇之後對眼無比頭髮插盲，頭髮無漂到甩Q晒 😶

【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠

林秀怡染了一頭金髮接拍新劇。（林秀怡IG圖片）

自從拍畢《唐人街》後，林秀怡一直未有接拍新劇，並靜待下一次的演出機會。既是演員也是主持的她今年的首個工作是擔當主持人，與胡諾言和彭慧中一同主持資訊節目《我要做業主》。

久未拍劇的林秀怡曾接受TOPick訪問表示：「沒劇開時就是低潮，這行就是在等一個好的角色，當你未等到的時候便會覺得正處於低潮期。首數年沒戲開時會很慌張，現時則看化了，這行就是這樣。」

如今，她等到了一個機會，並以新髮型迎接新劇。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
17:44 2020/11/02
【最佳拍檔】林秀怡林景程互相鼓勵成「好姊妹」　屢受打撃卻未減演戲熱誠
【明星扮靚】林秀怡分享洗臉+化妝小貼士　一個化妝小秘訣減臉部顯皺紋
15:19 2020/10/16
【明星扮靚】林秀怡分享洗臉+化妝小貼士　一個化妝小秘訣減臉部顯皺紋
【明星理財】林秀怡開美容院再做老闆娘　Kirby儲錢有法擁兩店兼成功上車
18:14 2020/09/27
【明星理財】林秀怡開美容院再做老闆娘　Kirby儲錢有法擁兩店兼成功上車
林秀怡 電視劇 電影 演員 娛樂人物職業 綠葉 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你