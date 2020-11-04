【日本初雪】北海道日出飄起黃金初雪　日本11月起取消港澳等9地入境禁令【多圖】

▲ 北海道飄起初雪！

日本飄起初雪了！11月4日早上北海道多個地區下雪，隨即日本雪景的相片、影片都極速在社交平台洗板，不少網民紛紛留言「很想念日本！」想旅行的心情不言而喻。

據日本當地的天氣報告，北海道受寒冷氣流影響，多區都下起雪，主要集中日本海附近廣泛地區。天氣變得不穩定，預計上川地區會有最多15cm積雪，石狩、空知、後志等地最多10cm有積雪，而札幌則約有1cm積雪。氣象台提醒居民要小心落雷、大雨、路面結冰等情況出現。不少日本人都拍下初雪美景上載至Twitter。

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北海道達人：看到金光閃閃初雪很興奮

土生土長的台灣人黃晴渝，定居北海道9年，取得日本「國內旅行業務處理管理者」的資格。她常在其Facebook專頁「台灣女子的北海道生活」分享北海道的觀光旅遊訊息。今天早上她拍下札幌下初雪的影片，配以柔和的光線顯得雪花金光閃閃一樣。

影片被大量網民分享轉載，網民紛紛留言「很想念日本」、「很想去旅行」，又指「原本再過幾個月就要去滑雪了」，在疫情下出遊旅行的計劃都被迫擱置，大家都只好透過相片、影片看美景。

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日本11月起取消港澳等9地入境禁令

不少國家逐步放寬入境限制。日本政府宣布，將於11月1日凌晨零時起，調低中國（包括香港及澳門）、台灣、韓國等9個國家及地區的「傳染病危險情報」，並解除「禁止入境日本」的禁令。詳情即睇【下一頁】

不過，北海道近期確診個案創新高，11月2日日本全國新冠肺炎感染者為489人，其中北海道佔96宗確診，確診個案集中於札幌，而陸上自衛隊基地亦出現感染群組，有6名隊員確診。當地政府指出，感染已在整個北海道擴大中，料加上天氣愈來愈寒冷，有機會疫情愈來愈嚴重。

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責任編輯：王明芳