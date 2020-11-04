【鄭何聯婚】鄭俊弘何雁詩婚禮一波三折　何父愛女心切出手幫忙搞婚禮

歌手鄭俊弘與何雁詩將於今個星期6結婚，二人不時在社交平台分享喜悅，Sweet到爆！鄭俊弘與何雁詩結婚，被封為「6億駙馬」，皆因外父是「物流大亨」，而愛女心切的何父今次都有出手幫忙搞婚禮。

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▲ 鄭俊弘與何雁詩搞婚禮時遇上不同考驗。

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搞婚禮一波三折

有傳媒報道指，鄭俊弘與何雁詩於今年初宣佈將拉埋天窗，原計劃於今年底在美國酒莊行禮，不過遇上疫情計劃擱置，故選擇在港行禮。

豈料搵婚禮場地一波三折，本來想在歐陸式餐廳行禮，但卻遭餐廳坐地起價兼遲遲未有回覆，最後因大超預算，二人就放棄在該餐廳行禮。

最終，婚禮場地在10日前才開始規劃，現時總算有驚無險，落實在戶外園林草地行禮。

此外，何雁詩又指因今年疫情問題確實有影響收入，婚禮上有些事是要爸爸幫手，不過大部分的婚禮花費都是由二人支出。

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由不被看好到修成正果

何雁詩跟鄭俊弘拍拖兩年半，最初二人公開戀情時，不為外間看好，何雁詩亦曾坦言深受壓力，致情緒受影響。

而何父對女兒跟鄭俊弘拍拖，令她受千夫所指而略有微言，但後來跟鄭俊弘多相處後漸改觀，何雁詩與鄭俊弘也終於開花結果。

鄭俊弘與何父亦十分投契，除經常相約打哥爾夫球，亦會談天說地，更已融入何家，常出席家庭活動，跟未來外父外母關係融洽。

▲ 鄭俊弘與何雁詩獲家人支持。（Instagram圖片）

現年70歲的何雁詩父親，做物流生意起家，多年來公司規模逐漸擴大，生意除遍及海外，在內地主要城市亦開設多間分公司，行內享負盛名，被封「物流大亨」。

何父除是精明商人，亦擅於投資，現在港擁有3個物業，約值逾6,000萬，身家估計至少6億元。