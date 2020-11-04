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【富養女兒】把玩5億鑽飾培養高檔興趣　章子怡富養4歲女：盼她將來當設計師

育兒經 11:40 2020/11/04

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章子怡表示希望女兒將來當設計師。

41歲中國女星章子怡，2015年與汪峰結婚後，先後誕下一女一子。她近日在出席活動時，透露了對孩子的教育理念，認為女兒要「富養」，早前她更讓女兒接觸價值5億人民幣（約5.7億港元）的天價珠寶，盡早培養高檔興趣。

章子怡讓女兒把玩5億鑽飾。（章子怡微博影片截圖）

章子怡日前出席上海一個品牌活動時，談及到與子女的教育心得，她表示，自己一向「富養」女兒醒醒。而早前，她在微博亦上載過一段影片，丈夫汪峰帶醒醒去探班，而章子怡拿著拍攝所用的鑽飾向女兒展示，估計價值約為5億人民幣。

女兒伸手接觸這些天價首飾，態度非常從容，似乎見慣這些高級首飾。章子怡問女兒是否喜歡，女兒點頭，她又問「媽媽喜歡應該跟誰說」，精明的女兒用眼神暗示是爸爸，兩夫婦都被女兒搞怪的表情笑倒。

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培養女兒高檔興趣

章子怡表示，希望女兒長大後能成為一名設計師，才會從小讓女兒多看這類珠寶。另外，她亦不惜重金培養女兒發展其他高檔興趣，例如馬術，章子怡過往亦上載過女兒上馬術課的影片，只見女兒穿著專業的馬術服、戴著頭盔，在教練的牽引下，騎著一匹白馬，一顛一顛地走在大草坪上，十分可愛。

章子怡讓女兒學馬術。（章子怡微博影片截圖）

不過，這種教養方式引起網民兩極聲浪，亦有人認為，大概只有影后的女兒，這種人生勝利組才能獲得這樣的教育。

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除了4歲大女，章子怡今年元旦亦為汪峰誕下幼子，之後因坐月及疫情關係一直閉關湊仔，直至10月復工出席活動，卻疑出現產後脫髮，髮線向後移，頭髮稀疏，法令紋亦明顯增多，近日發放的生活照都以戴帽示人。

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責任編輯：王明芳

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