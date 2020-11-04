【開心速遞】58歲歐瑞偉《愛回家》打空翻無難度　龍虎武師入行因劉德華轉型【有片】

▲ 58歲歐瑞偉寶刀未老。

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（11月4日）劇情講述KC（歐瑞偉飾）要在Icy（岑杏賢飾）和Terry（李偉健飾）中作出抉擇。曾當龍虎武師的歐瑞偉，更在《愛‧回家之開心速遞》大顯身手打空翻，實在是寶刀未老。

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▲ 《開心速遞》神鵰俠侶小劇場。（《開心速遞》截圖）

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58歲寶刀未老

昨晚《愛‧回家之開心速遞》第1048集「KC的抉擇」內，以神鵰俠侶的造型演繹KC與Icy、Terry的「三人關係」。

在「姑姑」Icy因「楊過」KC無法在她與「鵰兄」Terry之間作出捨棄，一氣之下跳入山崖。這時，KC跳出前空翻撲向Icy，無奈她已躍下到谷底。

現年58歲的歐瑞偉瑞偉身手依舊，令人眼前一亮。

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因劉德華轉行

不少人都知道現歐瑞偉擁有一身好武功，他在80年代加入邵氏訓練班後成為龍虎武師，更因為外型與劉德華相似，而曾當對方的替身。

不過歐瑞偉也曾坦言，龍虎武師的工作十分危險。因為工作隨時要面對危險的可以是從高處跳下、騎馬墮下或被車撞等。

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歐瑞偉接受TOPick訪問時表示：「從前拍劇，沒有「不行」兩隻字。」最嚴重的一次是最嚴重的一次失足，導致半邊臉受傷，險些毀容。

多次的受傷令歐瑞偉開始思考將來，碰巧開工遇上劉德華，對方向他表示TVB剛有武術演員訓練招募，於是歐瑞偉轉入TVB成為演員。

成為TVB演員初期，歐瑞偉演不少武俠劇，近年在《愛‧回家之開心速遞》演KC，喜劇演出為觀眾受落。不過歐瑞偉也被安排在《城寨英雄》演殺手頭目「楊竹鑾」、《同盟》演「易先生」等劇集騷身手。

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