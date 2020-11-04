【第2號癌症殺手】母親4年前患大腸癌　3兒忽視遺傳風險拒做檢查1年內相繼發病

▲ 母親4年前患大腸癌，3兒忽視遺傳風險拒做檢查，1年內相繼發病。

大腸癌是本港第2號癌症殺手，若家族成員中曾有人患大腸癌，應定期接受大腸鏡檢查。台灣一名婦人於4年前患上大腸癌，當時醫生提醒她的3名兒子進行大腸鏡檢查，但卻遭拒絕。直至去年，3人開始有大便出血情況，一年內接連確診大腸癌。

綜合台灣媒體報道，苗栗市大千醫院外科主任馮啟彥指出，該名77歲的古姓婦人於4年前患上大腸癌，由於大腸癌的家族遺傳性相當高，當時他提醒婦人的3名兒子盡早接受檢查，但3人因害怕照大腸鏡，故未有聽取建議。

直至去年，婦人其中一名兒子有大便出血症狀，其後被診斷為大腸癌一期，但另外2名兄弟仍不願就醫檢查，直到同樣出現血便問題，求醫後亦確診大腸癌。幸好經治療後，3兄弟與母親目前情況穩定。

馮啟彥表示，70%的大腸癌屬於偶發性，成因與生活習慣有關，如常吃肉類和油炸食物、少吃蔬果等，這類大腸癌多見於50歲以上人士。另外30%的大腸癌病例則與家族遺傳有關，根據研究發現，若家族成員有大腸癌病史，患病的機率較常人高出1.5倍。

他提醒，市民應定期做大腸鏡檢查，以盡早發現並治療，不要因害怕而忽略自身健康。

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大腸癌高危一族

據衛生署資料，不良生活習慣是患大腸癌的高危因素：

進食過量含飽和脂肪的食物

食物纖維攝取量不足

經常進食燒烤食物或加工肉類

吸煙

酗酒

缺乏運動

另外，本身患有大腸瘜肉或慢性潰瘍性結腸炎的人士，或近親曾患大腸癌或遺傳性瘜肉症候群，患大腸癌風險也較高。

大腸癌病徵

據衛生署資料，大腸癌患者會出現以下症狀：

排便習慣改變，如突然出現腹瀉、便秘或便秘與腹瀉交替等情況。

有「裡急後重」的感覺，即排便後仍有便意，但只是一些黏液或少量糞便。

大便帶血或有黏液。

大便呈幼條狀。

腹部不適，如絞痛或腹脹。

腹部有腫塊及鎖骨上淋巴腺腫大。

後期會出現貧血、體重無故下降及持續性疲倦等病徵。

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責任編輯：羅嘉欣