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【2020聖誕節】皇家御用品牌Fortnum & Mason聖誕禮盒　迷你朱古力焦糖脆餅音樂罐248元有交易【內附詳情】

休閒消費 13:39 2020/11/04

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

擁逾300年歷史的皇家御用品牌Fortnum & Mason，推出4款香港獨家發售的聖誕節禮盒和多款小禮品。

2020年不經不覺又就快完結，為了獎勵親朋好友終於捱過這一年，不妨趁聖誕節送上心意。擁逾300年歷史的皇家御用品牌Fortnum & Mason，其茶葉出品深得英國皇室歡心，就着聖誕節推出4款香港獨家發售的聖誕節禮盒和多款小禮品包括精緻裝飾、貼心禮物，以至如聖誕布甸、百果餡餅、調味料、氣泡茶和香檳等美酒佳餚，不妨留意。

聖誕禮物籃系列（包括香港獨家產品）：

看見Fortnum & Mason禮物籃，便能感受到濃厚的聖誕氣氛。禮物籃利用精細的藤條以人手編織而成，上面更印有突出的品牌簡寫F&M標記，能成為家中的裝飾。籃內提供了各款精選佳節美食和飲品。按入圖中看禮盒簡介：

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除禮盒外，亦可訂製香檳及朱古力禮盒（$1,150），包括頂級的Marc de Champagne香檳酒心松露朱古力和Brut Reserve香檳。這款香檳是由Laurent Hostomme在法國舒伊利特級酒莊區為Fortnum’s獨家生產，顧客可在香檳標籤加上個人祝福字句。香檳口感清新宜人，並且帶有淡淡的花香味，酸度適中，是松露朱古力的最佳絕配。 

單點美酒亦可訂製Blanc de Blancs香檳（$548），酒款帶有淡淡的花香和清爽的酒酸味。不愛喝酒的可選Fortnum’s 氣泡茶（$248）及全新粉紅氣泡茶（$268），是 Fortnum’s 在312年的製茶歷史中最新研發的產品。這款以慶祝聖誕為包裝的Fortnum’s有機茶全無酒精成份，是一家大小歡度佳節的最佳選擇。

餐飲方面可按圖看簡介：

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糖果、朱古力和餅乾方面，可按圖看簡介：

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除了食物，聖誕節又怎可少得裝飾？見Fortnum & Mason有大量手工製作小飾物，適合送禮。

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Fortnum & Mason

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA 地下002&122號舖

查詢：(852) 3916 8181

記者：陸明敏

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