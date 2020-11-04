【公審老師】功課錯字多老師罰抄默書範圍3次　港媽心痛小朋友︰抄到眼淚汪汪

▲ 有港媽分享孩子因英文功課多錯字，改正時又再寫錯，因而累積被老師罰抄默書範圍3次。

有人認為要小朋友罰抄既沒意義也沒成效，近日就有港媽於社交媒體分享，孩子因英文功課多錯字，改正時又再寫錯，因而累積被老師罰抄默書範圍3次。港媽心痛小朋友「抄到眼淚汪汪唔敢喊出聲」，可是不少網民卻表示小朋友應盡學生責任，反指港媽網上公審老師的做法不合適。

該名港媽本周一（2日）在facebook群組「不願小朋友成為功課奴隸」發帖，最初只用連串hashtag寫上「罰抄這個課文3次」、「我今次忍妳」、「下次剷上學校同妳當面傾下」、「咁多功課唔欠就只欠妳啲功課」、「補做咗仲要罰」等，不過很多網民留言提出港媽沒有詳述事件始末，難以判斷誰是誰非。

錯一個字改全句 累積罰抄3次

港媽其後留言講述小朋友被英文老師罰抄的原因，表示孩子不是沒做功課，只是做錯功課，又指孩子「同英文老師唔夾，所以英文功課做得唔靚，會寫寫下有好多字寫錯。」她同意需要改正好正常，但抱怨︰

錯一個字要改曬成句，成句裡面抄錯就變成版抄過……冇抄過就變下變下要罰抄個默書課文3次。

她見小朋友努力罰抄，曾提出問老師可否「罰抄少啲」，但小朋友不敢不抄，透露「見佢抄到眼淚汪汪唔敢喊出聲」。她承認未與英文老師溝通，只知小朋友在其他科目表現很好，會做齊其他功課，因此「講出咁多功課唔欠，只欠英文科」。

小朋友讀寫障礙要減少抄寫

港媽提及孩子有讀寫障礙，有心理學家已評估過可減少抄寫，但不肯定英文老師是否知道孩子的情況，慨嘆「其實今日仲有另外3次英文未抄，尋晚只係抄左3次，總共係抄6次。」

有網民留言直指「罰抄極度沒意義」、「罰抄一次可接受，三次就真係太過份」。有人認為如果小朋友的功課經常有問題，老師最好致電家長溝通，因為「罰抄只會令老師同學生關系更加差」。

網民批評港媽不懂尊師重道

不過，更多網民似乎不太同意港媽，表示「其實罰抄無錯，一版紙唔叫多」、「冇盡學生責任就要承擔返後果，好合理」。另有網民批評港媽公審老師的做法不當，留言「而家做老師真係好慘」、「就算幾不滿，都唔應該咁樣鬧老師」、「而家連罰下抄都覺有問題」，其中一位網民表示︰

點解唔直接同學校老師對話，咁樣網絡公審長遠對小朋友或學校有乜好處？擺上網就一定你啱老師錯？

咁樣下下喺老師背後話老師，學生又如何懂得尊師重道？累咗自己小朋友咋！

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責任編輯︰王明芳