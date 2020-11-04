熱帶風暴艾莎尼移動緩慢料周五入港800公里範圍　天文台：路徑強度仍有變數

▲ 熱帶風暴「艾莎尼」現仍集結於馬尼拉東北位置，預料移動緩慢。（擷自天文台網頁）

本港近日天氣稍涼，天文台表示，東北季候風未來1、2日為華南帶來普遍晴朗及乾燥天氣，預料季候風會在週末期間增強，本港未來數天氣溫將介乎21度至26度，周末漸轉多雲及有幾陣雨。至於熱帶風暴「艾莎尼」現仍集結於馬尼拉東北位置，預料移動緩慢，周五(6日)或進入本港800公里範圍，周六更或殺入本港400公里範圍。

熱帶氣旋「艾莎尼」現正集結於馬尼拉東北約1010公里，預料移動緩慢，今日將於菲律賓東北海域徘徊，隨後大致移向南海東北部至台灣一帶。

天文台預測「艾莎尼」至周五(6日)將升級為颱風，進入本港800公里範圍，中心附近最高持續風速增強至每小時130公里，周六更將稍降為強烈熱帶風暴，或殺入本港400公里範圍，風速增強至每小時110公里；惟「艾莎尼」路徑和強度仍有變數，會密切監察艾莎尼的動向。

天文台表示，乾燥東北季候風現正影響廣東，未來1、2日為華南帶來普遍晴朗及乾燥的天氣，本港至今日正午時分，大部分地區相對濕度下降至60%以下，天文台至11時40分錄得25.5度，相對濕度57%。天文台預料季候風會在週末期間增強，華南沿岸及南海北部風勢頗大。

根據天文台九天天氣預測，本港明日大致天晴，日間乾燥，氣溫將介乎22度至29度，部分地區有煙霞，至周六、日漸轉多雲及有幾陣雨，最高氣溫稍降至26度；下周部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫介乎21度至27度。

▲ （擷自天文台網頁）

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責任編輯：陳正怡