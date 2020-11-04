【熬夜傷身】長期熬夜備課致高血壓陷昏迷　28歲老師主動脈撕裂血管破裂險喪命【附症狀】

▲ 一名28歲補習老師因長期熬夜備課，導致血壓過高，造成主動脈撕裂險喪命。

經常熬夜工作要小心！近日有台灣心臟科醫生分享病例指，一名28歲補習老師因長期熬夜備課，導致突然血壓過高，造成主動脈撕裂，因血管內壁破裂險喪命。本港有心臟科專科醫生指出，主動脈撕裂的患者病發後每過1小時，死亡率升1%。

台灣心臟外科醫生陳沂名在當地電視節目《醫師好辣》中分享病例指，該名補習老師平時授課至晚上11時，回家後備課至凌晨兩三點，有晚陷入昏迷，叫不醒，其母發現後把他送院。醫生診斷為「甲型主動脈撕裂」。陳醫生解釋，「主動脈撕裂」即是血管壁彈性較差，或是突然血壓太高，衝破血管內壁；若連外壁也被衝破，可能會當場死亡。

陳醫生指，該名老師因血管內壁破裂，漸漸滲出血水，抵達醫院時積聚在縱膈膜的血水已有500c.c.，導致心包填塞。因情況緊急，醫生要為患者換血管，從主動脈根部換至胸部，長達近30厘米，才得以保命。陳醫生表示，患者並無留意自己的血壓水平，長期熬夜備課導致突然血壓高，造成血管破裂。

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為預防心血管疾病，陳醫生建議做相關身體檢查，常見心血管疾病檢查包括：

多普勒血管分段檢查：可偵測血管彈性及硬化程度，以檢查血管是否出問題。

心臟電腦斷層：屬於較高階檢查，檢查冠狀動脈是否狹窄、被阻塞。

頸動脈超聲波：若頸動脈這條血管被阻塞，較易有中風風險。

血管鈣化指數：以了解血管阻塞的風險，因血管阻塞前會先出現鈣化、硬化、彈性不佳的情況。

心臟超聲波：主要檢查心臟是否衰竭、瓣膜是否出問題。因女性較大機會出現二尖瓣脫垂情況，建議每3年定期檢查，以防惡化。

心電圖：屬於最基本的檢查，分為即時及24小時心電圖，可查出是否心律不整。

主動脈撕裂原因及症狀

本港心臟科專科醫生謝德新早前接受TOPick訪問時表示，每十萬人就有3人患有主動脈撕裂，平均發病年齡約為63歲，患有高血壓或正懷孕的人士亦屬高危一族，而健身及舉重等運動可增加心臟血管壓力，或提高患病風險。

他解釋，主動脈是體內重要血管，分為連接心臟的胸腔主動脈及連接腹腔的腹腔主動脈，胸腔主動脈又細分升主動脈及降主動脈，當中前者最直接與心臟相連。若主動脈撕裂，會使血流衝破血管內膜，進入外膜與中膜之間，造成主動脈夾層，由於主動脈內有高壓力，容易令撕裂沿動脈向心臟或其他器官延伸，血流或衝破外膜，令主動脈破裂而造成出血。

主動脈撕裂症狀包括：

非常劇痛的胸口疼痛，有如被「撕開」或「刀割」的感覺，痛楚可延至背部

同時伴隨頭暈﹑嘔吐﹑面色蒼白或休克等

謝德新稱，患者病發後每過1小時，死亡率升1%，兩日內死亡率可高達5成；如兩周過去仍未妥善處理，死亡率更高逾7成。他提醒，主動脈撕裂病發症狀與心臟病發相似，建議經歷強烈胸痛的人士，應作詳細檢查，包括血管電腦掃瞄，以及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣