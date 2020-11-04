【好人好事】紋身師受乳癌患者傷疤所震撼　為康復者重建乳頭拾回女性自信

▲ 余文樂御用紋身師Josh，除了繼續發展他的紋身事業外，另一個客席身份是為乳癌復康後的女性重建身體。

乳癌是本地女士最常見患上的癌症，據統計單是2017年就佔女性癌症新症總數27%，而就算及時治療，在身體上留下的瘡疤都會令她們的心理上留下陰影。在台灣，有一位著名的紋身師林立杰（Josh Lin），除了為名人影星如余文樂、吳建豪等紋身外，最近，更幫助為患上乳癌的女性，在已割去乳房的表面重建乳頭，修復身心。

▲ Josh Lin和教懂得重建乳頭紋身技法的師傅Dawn Cragg。（圖片Josh Lin ig）

今時今日，出色又成功的紋身師很多，早已經脫離舊日大家所認知為壞形象，成功的如來自美國的Dr Woo，早已成為style icon。

至於來自台灣的Josh Lin亦不遑多讓，他是當地Synthetic Lab合成刺青的創辦人，曾在台灣藝術大學美術系畢業。其刺青設計更在2012年在澳洲刺青展獲得冠軍，及後Casio亦邀請他推出聯乘系列。

Josh的刺青風格以描繪人像曼是神似，余文樂手臂上紋上的女性面孔是她視如己出的阿姨，他就是找上Josh希望將阿姨的樣子紋在手臂上藉此一生紀念這位故人，故事背後可見這位紋身師的功力有多厲害。

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對於有意為患上乳癌的女性重建乳頭，事源原來有一次他幫一位曾患上乳癌的女士紋身，目睹她身上被紋著乳頭不是太真實漂亮，同時深覺如果病人落在自己手上會做得更是完美。他說：

其實紋身重建乳頭其實是專業的醫生的工作，患者割掉乳房後，將身體其他部位的脂肪移植在胸部，重建後的乳房是沒有乳頭的，醫生會用上紋身技巧去描繪出一個非常迫真的乳頭，而我正是研究這一種紋身技巧。

於是Josh就飛到英國，向一位畢生都在這方面貢獻的80多歲老婆婆Dawn Cragg學藝。Dawn最初是做彩粧紋眉等工作，及後幫助燒傷或身體有殘缺的人重建身體，獲得英國皇室封為爵士。

現在的Josh除了繼續發展他的紋身事業外，另一個客席身份是為乳癌復康後的女性重建身體，不要以為小小的乳頭看似不重要，他說：

乳房是私密的，面積不大，但對女性很是重要，沒有了乳頭心理上難免會出現自卑，但大家不要小覷這一個小小的紋身圖案，完成後，她們面上露出的喜悅遠超於一般的紋身，彷彿身體原本失去的部分又再次回來。

記者：何偉雄