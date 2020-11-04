  • 26°C
香港時間 : 20201104日 (週三) 13:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港台電視部編導蔡玉玲涉違道路交通條例被捕　李家超：是次調查並非針對個別行業

社會 12:23 2020/11/04

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

李家超指是次調查並非針對個別行業。（ 梁偉榮攝）

香港電台電視部編導蔡玉玲涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」昨日（3日）被捕。保安局局長李家超強調，是次調查不是針對個別行業，只是按案情需要調查。

港台蔡玉玲以現金1,000元保釋離開警署　憂事件對新聞界造成寒蟬效應

他說，警方今次是因為投訴個案才作出調查，故必須按照投訴人所提出的投訴所處理；又提到警方在八月時，也曾經因涉嫌查察車輛記錄而拘捕一人，該名涉案人士並非新聞工作者，故強調是次調查不是針對個別行業。他續表示，案件已進入司法程序，不宜作出評論，相信警務人員會客觀及公正地調查。

有民主黨於立法會內舉起紙牌及高叫口號為事件作出抗議。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

香港電台電視部編導蔡玉玲，昨日（3日）於美孚清麗苑寓所，被警方拘捕。警方指，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。經深入調查後，新界北總區重案組昨日（3日）下午於荔枝角一單位拘捕一名37歲姓蔡女子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，詳情即睇：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎

 

相關文章

港台電視部編導蔡玉玲被捕　消息：製作《鏗鏘集》節目涉不正當查冊
15:40 2020/11/03
港台電視部編導蔡玉玲被捕　消息：製作《鏗鏘集》節目涉不正當查冊
港台電視部編導蔡玉玲涉違道路交通條例被捕　警方：有人電視節目公開車主資料涉侵犯個人私隱
18:11 2020/11/03
港台電視部編導蔡玉玲涉違道路交通條例被捕　警方：有人電視節目公開車主資料涉侵犯個人私隱
港台蔡玉玲以現金1,000元保釋離開警署　憂事件對新聞界造成寒蟬效應
22:32 2020/11/03
港台蔡玉玲以現金1,000元保釋離開警署　憂事件對新聞界造成寒蟬效應
麗苑 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你