港台電視部編導蔡玉玲涉違道路交通條例被捕　李家超：是次調查並非針對個別行業

▲ 李家超指是次調查並非針對個別行業。（ 梁偉榮攝）

香港電台電視部編導蔡玉玲涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」昨日（3日）被捕。保安局局長李家超強調，是次調查不是針對個別行業，只是按案情需要調查。

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他說，警方今次是因為投訴個案才作出調查，故必須按照投訴人所提出的投訴所處理；又提到警方在八月時，也曾經因涉嫌查察車輛記錄而拘捕一人，該名涉案人士並非新聞工作者，故強調是次調查不是針對個別行業。他續表示，案件已進入司法程序，不宜作出評論，相信警務人員會客觀及公正地調查。

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香港電台電視部編導蔡玉玲，昨日（3日）於美孚清麗苑寓所，被警方拘捕。警方指，早前接獲市民投訴，指有人在一個電視節目中公開報道車主相關資料，懷疑侵犯個人私隱。經深入調查後，新界北總區重案組昨日（3日）下午於荔枝角一單位拘捕一名37歲姓蔡女子，涉嫌「為取得道路交通條例下的證明書而作出虛假陳述」，詳情即睇：【下一頁】

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記者：郭家穎