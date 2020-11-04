【洗腦兒歌】Baby Shark打破YouTube最高點擊率　逾70億次觀看變兒童界K-pop

▲ 影片《Baby Shark Dance》近日成為YouTube史上最高點擊率影片， 觀看逾70億次。

網民不時發起各樣挑戰，近日Facebook就興起「#打一句有聲音的句子challenge」，相信打「doo doo doo doo doo doo」此句，各位小朋友、爸爸媽媽無人不曉！兒歌《 Baby Shark》風靡世界各地小朋友，是不少家長的湊仔神器，一播《Baby Shark》，小朋友就會自動跳舞不再搗蛋。近日YouTube上的影片《Baby Shark Dance》更成為史上最高點擊率影片，觀看逾70億次。

綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報道，韓國教育娛樂公司「SmartStudy」旗下的兒童教育品牌韓「Pinkfong」錄製的Baby Shark，由2016年6月17日上架至今累積超過70億觀看次數，已經有約70.6億次，次數更持續急增。以歌曲長兩分多鐘計算，全球觀眾已累看影片長達3萬多年，估計單是YouTube分紅已為該公司帶來520萬美元（逾4030萬港元）收入。

▲ 兒歌Baby Shark無人不曉。（圖片︰Baby Shark Dance @YouTube）

據指《Baby Shark》的旋律並非全部創新，早在數年前外國孩子會在露營時會大合唱，於2007年德國當時流行《Kleiner Hai》就有《Baby Shark》的旋律，隨後2016年韓國公司「Pinkfong」希望找一段能一炮而紅的旋律。

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下一代的K-pop

「Pinkfong」市場總監Jamie Oh指出印象中的兒童都是很慢、很可愛的旋律，用來哄孩子入睡，而公司打造的《Baby Shark》正好相反，非常時髦，可說是下一代的K-pop。而有關歌曲帶來了很大的商機，已發行了100種語言版本，更有音樂劇及現場表演作世界巡迴演出，動畫電影亦在製作中。

在星期一（2日）影片《Baby Shark Dance》擊敗了過去的冠軍歌曲MV《Despacito》，成為了YouTube有史以來觀看次數的影片。而今年7月，由Luis Fonsi與「Pinkfong」合作翻唱的《Baby Shark, featuring Luis Fonsi 》今日（4日）在YouTube上，點閱率也已經高達1億700萬。本港，天王郭富城亦有唱《 Baby Shark》，更加入招牌舞蹈動作。

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責任編輯︰王明芳