羅致光稱港府正檢討二元優惠計劃　將考慮涵蓋更多公共交通工具建議

▲ （經濟日報資料圖片）

港府早於2012年起推出公共交通票價優惠計劃，予長者及合資格殘疾人士以2元乘搭公共交通。勞福局局長羅致光指政府正全面檢討二元優惠計劃，包括計劃目標成效、財務可持續性，並據香港人口老化趨勢、公共交通營運情況等作深入研究探討，適當時間會正式公布。

勞福局局長羅致光書面答覆航運交通界議員易志明提問時指，現時二元優惠計劃現時涵蓋大部分公共交通工具，包括港鐵一般路線、專營巴士、渡輪和專線小巴，共佔去年整體公共交通乘客人次88%。

他稱，港府正全面檢討二元優惠計劃，包括計劃目標成效和財務方面可持續性，並根據香港人口老化趨勢、公共交通的營運情況、防止濫用措施的成效、公眾期望、政府整體的財政承擔能力等，作深入研究探討，強調檢討工作仍在進行。

至於會否擴大其他公共交通工具，羅致光稱政府會於檢討中，仔細考慮涵蓋更多公共交通工具的建議，完成檢討工作後，會詳細交代對各項建議的決定；強調檢討工作沒有擱置或停頓，而是在努力進行中，會於適當時間會正式公布。

根據運輸署數據，2019年二元優惠計劃的合資格受惠總人數超過149萬，而合資格受惠乘客總人次約4.725億。

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責任編輯：陳正怡