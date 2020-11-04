港鐵響應國際復康日　殘疾人士及隨行一名照顧者本周日免費搭港鐵

▲ （經濟日報資料圖片）

港鐵今日(4日)表示，為支持「2020年國際復康日」，持有有效「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客及其一位照顧者，今個星期日(8日)可獲港鐵免費乘車優惠，但不包括東鐵線頭等、城際客運服務及高速鐵路。

合資格的殘疾人士只需於11月8日如常使用註有「殘疾人士身分」的個人八達通，進出港鐵站、輕鐵站或登上港鐵巴士，其八達通將不會被扣除車費；合資格殘疾人士亦可於任何一間客務中心或資訊台，出示「殘疾人士登記證」，就可獲當日有效的港鐵單程車票一張。

同時，持有「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」的個人八達通的乘客，亦可於任何一間客務中心或資訊台為隨行的一位照顧者索取當日有效的港鐵單程車票乙張。而殘疾人士乘搭輕鐵或港鐵巴士時，只需向車長或職員出示「殘疾人士登記證」或註有「殘疾人士身分」的個人八達通，便可與隨行的一位照顧者免費乘車。

港鐵公司車務總監李家潤表示，港鐵公司一直致力透過提供關懷備至的服務來推動社會共融，希望合資格的乘客可以在免費乘車日當天，乘搭港鐵到香港不同地方遊覽，以及享用其他為殘疾人士免費提供的設施。

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責任編輯：陳正怡