【港姐2020】蘇格蘭中小學從不補習日日去玩　謝嘉怡讚讀書輕鬆︰每周2份功課

▲ 2020年港姐冠軍謝嘉怡在蘇格蘭長大，近日上節目大談當地的生活點滴。

香港讀書出名辛苦，中小學生日日十幾份功課好大壓力，出爐港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）就幸福得多。在蘇格蘭生活25年的謝嘉怡，日前上TVB節目《#一屋後生仔》分享蘇格蘭的生活點滴，當中提到中小學時期讀書好輕鬆，每星期只有一兩份功課，15分鐘就做完，令陸浩明、馮盈盈等人都大表驚訝！

《#一屋後生仔》最新一集以「蘇格蘭生活」為題，請來今屆港姐冠軍謝嘉怡做嘉賓，一班後生仔對蘇格蘭最有印象是蘇格蘭裙、尼斯湖水怪，馮盈盈（FYY）就對蘇格蘭蛋（Scotch egg）最有興趣，但謝嘉怡表示自己不喜歡吃蛋，好少食。

▲ 《#一屋後生仔》又請謝嘉怡做嘉賓。（影片截圖）

而最令後生仔羨慕的是當地教育，好多嘉賓都向Lisa提問。她直指中小學的教育制度輕鬆，好少派功課，每星期只有1、2份功課，晚上只需15分鐘便完成。在場嘉賓都感到非常驚訝，因香港小朋友日日都有十幾份功課，做到晚上10時都要等閒事。

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中小學返9放3 不強迫學樂器

Lisa又指中小學上午9時返學，下午3時放學，但放學就放學，沒有補習，「真係好舒服，可以日日去玩。」而且學校從不強迫學樂器。

想學就學，不想學就不學，香港學生係好辛苦。

▲ 謝嘉怡分享與父母的合照，媽媽顏值高。（IG圖片）

10歲開始學第二語言法文

語文科主要是英文及法文，但後者是直到10歲才需要學習的第二語言，所以初小學生只需學英文，非常舒服。而課外活動方面，蘇格蘭最熱門運動是足球和欖球，Lisa也曾是足球隊成員踢後衛，但到15歲時，爸爸下令她不能再踢波怕腳粗，將來要選港姐。

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大學讀愛丁堡納皮爾大學

眾所周知Lisa讀護士出身，她中學畢業後於蘇格蘭高等程度考試（Scottish Highers） 憑優異成績，升讀蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學（Edinburgh Napier University）護士學系，是屬蘇格蘭最大規模的學校之一。

▲ 謝嘉怡素顏都好靚。（IG圖片）

Lisa透露，蘇格蘭的大學不論任何科目都難入，但比香港競爭性較低，因為蘇格蘭大學有較多選擇。而她曾讀的護士學系都好難入，要大約考2A2B才入到。

讀護士要邊做邊學

不過，讀護士要邊學習邊工作，故大學生涯好繁忙，難以如其他大學生一齊出去玩和「上莊」，Lisa曾因為工作要缺席學會的大型活動。

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大學學費每年約3萬元

至於學費方面，政府對當地學生有資助，令學費相對便宜，每年約付3,000英鎊（約3萬港元），而香港的大學學費則4萬多左右。

更多有關謝嘉怡的大學環境，即睇【下一頁】。

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責任編輯︰林綺玲