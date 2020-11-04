質疑毛孟靜涉改建屋宇署未執法　803基金入稟申司法覆核

▲ （經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、前行政長官梁振英早前成立803基金有限公司，以供市民就示威報料。該公司擬於今(4日)入稟高等法院提出司法覆核，質疑屋宇署質疑未有針對立法會議員毛孟靜，涉將淺水灣道寓所地庫停車場違規改建而採取執法行動。

原告803基金有限公司；答辯人屋宇署署長，另外毛孟靜的丈夫Philip Arthur Bowring亦以涉案物業業主或佔用人的身份被列為與訟相關利害人士。

原告於入稟狀中指，本案主要牽涉淺水灣道98號地庫的兩個停車位，根據屋宇署於1954年批出的入伙紙，有關停車位只可用作泊車用途。多間傳媒曾於2010年9月揭發，有關停車位被改建為圍封的室內空間，作居住用途，而根據毛孟靜的說法，有關改動早於35年前進行。

入稟狀中又指，根據《建築物條例》，任何建築物上的重大改動，均需於工程展開前1個月通知署方，但毛的丈夫並沒有提出通知，因此有關改動屬未經許可的建築工程，署方有權進行執法行動。

有關改動10年來經傳媒反覆廣泛報導，至今已有至少59篇相關新聞報導，但署方除了曾經於2018年1月去信要求毛的丈夫將有關改動自願還原之外，並無採取任何執法行動。

入稟狀中指，申請人於2020年5月26日去信署方，促署方採取執法行動，但署方最終於8月4日回信，指署方會根據有關改動造成的風險而評估採取行動的優先次序，而署方最近亦巡查過有關建築物，認為現時情況未有對生命或財產構成即時危險。

申請人質疑，署方因此拒絕就有關違規改建頒下清拆令的做法，違反署方一貫政策，亦未有足夠關注申請人提出的投訴。雖然申請人明白行政機關有廣泛酌情權處理相關政策事宜，但申請人認為，署方做法超越法律賦予他的行政權力範圍。

入稟狀又指，申請人隨後4度與署方就事件交涉，但署方仍未能提供任何具建設性的回應，因此申請人入稟提出司法覆核。申請人指於案中有足夠利害關係，因為803基本有限公司的宗旨，是要推廣法治和公民意識的活動，而有關違規改建已存在逾30年，因此本案絕對牽涉維護法治，而署方延誤及違反其政策，亦觸及公眾利益。

申請人因此擬入稟要求法庭頒令，將有關改建事宜發還署方，根據法庭的裁決而作出判斷，或直接下令署方應就此採取執法行動。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝