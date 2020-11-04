【開工大吉】盧海鵬憶初入行月薪僅500元　演戲半世紀宣布半退休：已得償所願

▲ 盧海鵬在節目憶入行往事。

近年減少演出的盧海鵬，日前接受好友苑瓊丹《開工大吉77》訪問。鵬哥久未露面，笑言「睇住苑仔大」，喜見對方演技有進步，又談及入行往事及近年演出心態。

鵬哥不諱言：「我對著蠢的對手會扯火鬧人，我不理你喊不喊，總之做戲唔好怕場面，但女仔我好少鬧，惟有不出聲！對住好朋友就會講笑，但對著陌生人就不出聲了，可是我不論怎嬲，大家都覺得好笑，我有自己主見，但別人覺得我固執，是否好相與就看環境！」

鵬哥從小對演戲充滿興趣，以前在街頭看完粵劇，回家便跟好友再演一次，笑道：「我唔記得台詞的，鍾意便自己加上去，全部自己搞。去到中學做民工團團長，樣樣都要識，畢業本打算考電影，但間間都不請人，最終出嚟工作。」

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▲ 苑瓊丹跟鵬哥十分老友。（香港開電視提供）

入訓練班跟發哥做同學

鵬哥27歲在香港想考訓練班，卻因超齡，至第二年再試仍被拒，第三年有朋友通知年收生上限35歲，才入了訓練班。

他憶述：「當時我打工有八百元一個月，但因太鍾意做戲，故都係去考多次，最終同周潤發、吳孟達等做同學。當時簽約僅月薪500元，畢業還要自己整件『單吊西』，靠四千蚊積蓄捱到畢業。」

入行後靠積蓄過活，鵬哥笑言曾要行路返工，更把握每個演出機會：「當年做特約五元一集，我便舉手做，因為我外表惡，專找此類角色給我做，又辛苦又難記，我便試做喜劇演員，大家覺得幾好，就轉了型。」

▲ 鵬哥細談往事。

鵬哥笑指自己「半退休」，坦言有工開會再度復出：「梗係想做，但現在沒工作，唯有退休啦！只要體力、能力做得到，都想做，只不過不可以太大動作。我從來沒攞獎夢，後生時想搵錢，到後期幾廿歲，拿獎證明對我都有肯定。我甚麼角色都做過，由細到大都鍾意做戲，做到個名出來，都可以話得償所願。」

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古天樂墊支手術費做通波仔

從影45年的盧海鵬，向來有「扮嘢王」之稱，前年鵬哥發現血管阻塞，當時好友杜琪峯和古天樂努力游說他做「通波仔」手術，古天樂更替鵬哥預付20萬醫療費用，及後鵬哥索取保險賠償後再交還給古仔。

現時鵬哥獨自留港生活，太太和家人則在加拿大，鵬哥自接受手術後，便減少演出。而早前就應呂珊邀請在網上節目獻唱。