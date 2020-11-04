【報復狠父】狠父欠巨債拋棄3子女偷走11歲女錢罌　女兒發奮20年成律師控父棄養

▲ 女兒因當年遭父親遺棄，發奮當上律師向他提告。

20年也忘不了當年遭父親拋棄的恨意！台灣一名女子年幼時遭欠下巨債的爸爸棄養，爸爸甚至挾帶私逃，連孩子的豬仔錢罌也不放過。當年只有11歲的她一直記恨在心，發奮讀書當上律師，只為向20年前不負責任的父親提告。

據台媒報道，台中一名洪姓女子，母親早逝，她與大姊和二哥都與生父生活，但父親沒有盡照顧的責任，更欠下高利貸，常把他們獨留在家，三餐也要他們自己想辦法解決。

偷走女兒錢罌

大姊和二哥初中畢業後開始半工讀，每月都拿錢補貼家用，往往卻遭父親拿走，生活苦不堪言。在洪女小五時，父親因欠下巨債，不但將家中值錢的物品捲走，連洪女儲了很久的錢罌也不放過，把3名孩子丟棄在家中自生自滅。

其後有人上門討債，大姊只得帶著弟妹北上投靠阿姨和外婆，而洪女一直對父親的所作所為記恨在心，20年來咬緊牙關努力讀書，終取得律師執照，並決定向生父提告。

父親被判無罪

檢方認為，洪父當年拋棄年幼子女，未盡撫養責任，從沒有給過撫養費，對孩子不聞不問。洪女當時年僅11歲，大姊也只有17歲，並無謀生能力，因此依成年人故意對兒童、少年犯違背法令遺棄罪嫌起訴。

不過，新北地院審理時指出，洪女有受到外婆與阿姨照顧，生命不至於受到危險，而且洪父離家後亦有主動與阿姨聯絡，提供資料幫洪女轉校，偶然亦有提供零用錢，因此認為棄養的證據不足，判定洪父無罪，全案仍可上訴。

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責任編輯：王明芳