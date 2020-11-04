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李家超否認警方濫捕議員和記者

政治 13:13 2020/11/04

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李家超否認警員操守每況愈下。（梁偉榮攝）

保安局局長李家超否認警方濫捕立法會議員和記者，強調警方的行動和武力使用，都是按照實際需要，檢控決定亦是基於證據和事實，及相關法律意見。他又否認警員操守每況愈下，認為公眾不應該因為個別警員違反操守，抹殺警隊的貢獻。

立法會大會上，民主黨尹兆堅指，有裁判官在審理與反修例運動相關的案件時，批評作供的警務人員非誠實可靠的證人，甚至是「大話冚大話」和「非正當執行職務」，要求保安局長李家超代警方向公眾致歉。

李家超回應指，警方會審視法庭判詞，研究有否需要跟進，警方會按實際情況跟進，他強調，在刑事審訊期間，不接受某人證供基於不同因素，例如證人記憶不清或證人過於主觀等，不能武斷指控是作假證供。李家超表示，過去5年，只有2名警員因證供遭法庭質疑而被紀律處分，並沒有任何警員被檢控。

李家超續稱，警隊高度重視人員操守，誠信審核行動小組正積極研究和推行新措施，包括於10月底推出自願驗毒計劃，強調警隊在政府所有部門中，第一個亦是唯一一個推動自願驗毒計劃的部門。被問到會否推行強制驗毒時，李家超表示，香港現時沒有任何法例可以強迫任何人驗毒。

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記者：林曉君

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